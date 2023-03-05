Серия А. Интер дома совсем другой - уверенно переигрывает Лечче

Серия А. 25-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лечче" 2:0

Голы: Мхитарян 29, Лаутаро Мартинес 53

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз (Д"Амброзио 78), Чалханоглу (Гальярдини 78), Барелла, Мхитарян (Брозович 71), Гозенс (Дзанотти 90+1), Джеко, Лаутаро Мартинес (Лукаку 71)

"Лечче": Фальконе, Стрефецца (Уден 57), Жендрей, Туя (С. Романьоли 65), Умтити, Пеццелла, Х. Гонсалес (Хельгасон 83), Хьюлманд, Мале (Блен 57), Сисей, Ди Франческо (Банда 83)

Последние гостевые матчи "Интера" вызывают дрожь у его игроков, тренеров, функционеров, болельщиков. После поражения в Болонье капитан Лаутаро Мартинес извинялся за игру команды, а все ведущие функционеры клуба приехали на тренировочную базу и устроили беседу с главным тренером Симоне Индзаги. Генеральный директор Джузеппе Маротта после этого дал интервью и требовал от тренера найти стабильность.

Сегодняшний матч не дал ответа на вопрос о нахождении стабильности. Поскольку состоялся дома. Где "нерадзурри" выглядят совсем иначе. Вместе с победой над "Лечче" в девяти последних домашних матчax лиги у них восемь побед и поражение лишь от "Эмполи", когда играли вдесятером с сороковой минуты. Во всех турнирах на "Меацца" это 13-ая победа в 14-ти последних матчах. Совсем иная атмосфера.

"Интер" вовсе не впечатлил. Создал немного. Зато до первого гола владел мячом 83 процента времени. Подобные проценты не помешали "Лечче" в своем предыдущем гостевом матче переиграть "Аталанту", но сегодня он пропустил первым. С контратаки. Гозенс прорвался слева, нашел Бареллу, тот оставил Мхитаряну, и Генрих закрутил в дальний угол. Барелла поучаствовал и во втором голе. Уже справа Думфриз прострелил, Лаутаро четко пробил.

"Лечче", гроза грандов (в 2023-ем году, кроме "Аталанты", он не проиграл "Милану", "Роме" и "Лацио"), пытался отыграться, по ударам по воротам в матче почти догнал соперника (11:14), по владению мячом после гола Лаутаро обогнал. Но никакого ощущения близости гола не было. "Интер" на классе и спокойствии довел матч до победы, вернулся на второе место в лиге и успокоился. До следующего гостевого матча.