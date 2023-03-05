Серия А. Рома - Ювентус 1:0. Три штанги не принесли очков

Серия А. 25-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Ювентус" 1:0

Гол: Манчини 53

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски (Карсдорп 64), Кристанте, Матич, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини (Белотти 86), Дибала (Абрахам 73), Вейналдум (Бове 73)

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро (Бонуччи 46), Куадрадо (Кен 89), Локателли (Паредес 77), Фаджоли (Кьеза 59), Рабио, Костич (Погба 77), Ди Мария, Влахович

Предупреждения: Матич 33, Кристанте 58, Спинаццола 63 - Локателли 31, Костич 75

Удаление: Кен 90 (прямая красная)

Главный арбитр: Фабио Мареска

В сезоне 2021/22 после слабого начала "Ювентус" выдал спурт, не проиграв в 16-ти матчах, и даже казалось, что совершит невозможное и вернется в борьбу за Скудетто. Однако затем проиграл "Интеру" со счетом 0:1, хотя должен был забивать 4-5 мячей. Ныне он вновь набрал форму, в последних семи матчах во всех турнирах добыл шесть побед и ничью. Казалось, что совершит невозможное и вернется в борьбу за Топ-4. Но история повторилась.

Первые 43 минуты отчетного матча были равными и крайне скучными. Хотя обе команды боролись, пытались действовать быстро. Ударов по воротам почти не было (6), до штрафной доходили редко. Сразу становилось ясно, что играют команды Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри. Но в самой концовке появилась надежда. Данило забросил, Рабио замкнул головой в упор, Патрисиу на инстинкте спас, переведя в стойку.

Второй тайм "Рома" начала голом. Центральный защитник Манчини хромал с начала матча, чуть не был заменен. Но в итоге настолько оклемался, что нанес мощнейший удар низом издали. После чего инициатива уже прочно перешла к "Ювентусу". Вплоть до 60:40 по владению мячом и 14:6 по ударам по воротам по итогам матча. Куадрадо закрутил штрафной в стойку, удар головой в бардаке также попал туда. Патрисиу отбил мощный удар Ди Марии издали.

На последних секундах Данило получил мяч в центре штрафной, но пробил низом слабо. Патрисиу накрыл.

"Ювентус" перехвалили. Особенно после трех матчей подряд с хорошей игрой и общим счетом 9:2. Хотя он может заявлять, что сегодня просто не повезло. Но очки это не принесет. А "Рома" после позора против "Кремонезе" обещала, что реабилитируется и сдержала слово, добыв первую победу над "Ювентусом" после пяти матчей без них. Доказав, что дома ей явно легче. Пятая победа подряд без пропущенных против всех в лиге в Риме.

"Юве" остается на седьмом месте с отставанием в семь очков от шестого. А "Рома" возвращается на четвертое и всего в одном очке позади третьего.