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Ювентус начал переговоры с Ди Марией о продлении контракта
Туринцы предлагают игроку использовать закон, по которому он сможет платить меньше налогов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" начал переговоры о продлении контракта с полузащитником Анхелем Ди Марией до 2024 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
Согласно данным инсайдера, аргентинец сейчас получает 6 миллионов евро в год. В случае подписании нового договора "Юве" может использовать закон, согласно которому Ди Мария будет платить меньше налогов.
Анхель Ди Мария стал игроком "Ювентуса" летом 2022 года. В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник провел 23 матча в футболке туринцев, в которых забил 7 голов и выполнил 7 результативных передач.
#Juventus have opened talks to try to extend Angel #DiMaria’s contract until 2024. He currently earns €6M net/year, but with the renewal #Juve could use the Decreto Crescita on the salary. #transfers https://t.co/jp2yp4EqiT— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 6, 2023
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