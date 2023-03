Ювентус начал переговоры с Ди Марией о продлении контракта

"Ювентус" начал переговоры о продлении контракта с полузащитником Анхелем Ди Марией до 2024 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Согласно данным инсайдера, аргентинец сейчас получает 6 миллионов евро в год. В случае подписании нового договора "Юве" может использовать закон, согласно которому Ди Мария будет платить меньше налогов.

Анхель Ди Мария стал игроком "Ювентуса" летом 2022 года. В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник провел 23 матча в футболке туринцев, в которых забил 7 голов и выполнил 7 результативных передач.

