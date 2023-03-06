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Аллегри: В истории футбола еще ни у кого не было такой ситуации, как у Ювентуса в этом сезоне

Италия
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Ювентус снова проиграл и идет на 7-м месте в таблице

Аллегри: В истории футбола еще ни у кого не было такой ситуации, как у Ювентуса в этом сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от "Ромы" (0:1) в матче 25-го тура Серии А.

"Мы должны были сделать больше в первом тайме, так как "Рома" начала давать свободу между линиями, но потом мы пропустили гол на пустом месте. Это футбол, мы заканчиваем побежденными. Красная карточка явно не помогла.

Ребятам нужно сохранять спокойствие. Это был сложный матч. Есть ощущение, что мир вокруг рушится, но мы можем перезагрузиться.

Со стороны все любят говорить, но в истории футбола еще ни у кого не было такой ситуации, как у "Ювентуса" в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу, которую мы проделали", - сказал Аллегри.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Рома (Рим)
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Источник:
Football Italia

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