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Аллегри: В истории футбола еще ни у кого не было такой ситуации, как у Ювентуса в этом сезоне
Ювентус снова проиграл и идет на 7-м месте в таблице
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Мы должны были сделать больше в первом тайме, так как "Рома" начала давать свободу между линиями, но потом мы пропустили гол на пустом месте. Это футбол, мы заканчиваем побежденными. Красная карточка явно не помогла.
Ребятам нужно сохранять спокойствие. Это был сложный матч. Есть ощущение, что мир вокруг рушится, но мы можем перезагрузиться.
Со стороны все любят говорить, но в истории футбола еще ни у кого не было такой ситуации, как у "Ювентуса" в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу, которую мы проделали", - сказал Аллегри.
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