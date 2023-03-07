Неожиданное уплотнение. Итоги 25-го тура Серии А

Наполи - Лацио 0:1

Монца - Эмполи 2:1

Сампдория - Салернитана 0:0

Специя - Эллас Верона 0:0

Фиорентина - Милан 2:1

Аталанта - Удинезе 0:0

Интер - Лечче 2:0

Рома - Ювентус 1:0

Сассуоло - Кремонезе 3:2

Торино - Болонья 1:0

25-й тур Серии А мог стать туром образования отрыва. Римские команды ожидали крайне сложные матчи, и миланские могли убежать от них на расстояние 5-6 очков. На шесть как минимум могла отстать и зона вылета от 17-го места. Но в итоге получилось все наоборот. Внизу статус-кво сохранился, а наверху борьба даже уплотнилась.

"Наполи" - "Лацио"

Уплотнилась ситуация прежде всего благодаря первому поражению "Наполи" дома в лиге, второй его потере очков. Маурицио Сарри признался, что страшно завидует успеху Лучано Спаллетти, которого сам не добился. Разумеется, завидует белой завистью, не черной, оставаясь болельщиком "Наполи". Но мотивации на этот матч ему точно хватало. И он сумел заразить этой мотивацией подопечных. Заявив им, что не собирается быть жертвой на заклание.

"Лациале" играли жестко, собранно, быстро. Давили на распасовщика соперника Лоботку. По статистике кажется, что ставили "автобус" (35:65 по владению мячом и 5:14 по ударам по воротам), но на самом деле отталкивали игру в центр поля, играя тактически выверенно. Мощное выступление. Еще и сыграло кадровое решение Сарри. Обычно запасной Весино вышел с первых минут и забил. А неаполитанцам не хватало жесткости, резкости, изобретательности в атаке.

Сарри говорил о домашней статистике "Наполи" и как следствие - о важности такой победы. Заявил, что техника была неидеальной, но в плане внимания, собранности и борьбы выступление отличное. Похвалил вингеров за работу в обороне, сказав, что это особенно радует его. А Спаллетти говорил о бардаке и нетерпении в перепасовках, об отсутствии качества. Но отказывался волноваться, заявляя, что команда боролась и всегда держала руки на руле.

"Лацио" - третья команда лиг Топ-5 по числу "сухих" матчей в сезоне.

"Рома" - "Ювентус"

Противостояние в Риме было похожим. Здесь также фаворитом была не римская команда. "Наполи" принимал "Лацио" после восьми побед в лиге подряд, "Ювентус" ехал к "Роме" после шести побед и ничьей в семи матчах во всех турнирах. Даже после 9:2 в трех последних матчах. Здесь также неримляне статистически имели огромное преимущество - 60:40 по владению, 14:6 по ударам. И также пропустили дальний удар от неожиданного персонажа и не от игрока атаки.

Джанлука Манчини не забивал два года, ногой не забивал три года и три месяца и вообще чуть не был заменён в начале матча из-за травмы.

Похоже даже настроение аутсайдера перед матчем. Там Сарри требовал не быть жертвой, здесь вся команда была настроена реабилитироваться за провал в Кремоне. А Жозе Моуриньо ещё и был предельно заряжен после своих стычек с арбитрами в том матче. Да и он помнил о Кремоне, даже после этой победы заявляя, что ещё не освободился от мыслей о том поражении.

Некоторая разница была в том, что всю статистику "Ювентус" набил лишь после пропущенного. А в первом тайме обе команды играли крайне хмуро, скучно, почти без ударов по воротам. А также в том, что в Неаполе лучшие шансы забить создал "Лацио", включая удар в стойку, а в Риме в стойку попадал "Ювентус", даже трижды. Ну и следует отметить тактическое решение Моуриньо, вышедшего с "фальшивой девяткой" Дибалой. Это помогло сковать соперника.

Моур вспомнил о трех стойках, признал также чудеса своего вратаря и заявил, что победу принёс характер больше, чем что-либо другое. А Массимилиано Аллегри, как и Спаллетти, отказался волноваться, вспоминая о трех стойках и говоря, что одно поражение не отменяет всю хорошую работу до этого. Также заявил, что слова "заслуженно" нет в футболе. Заслужил тот, кто выиграл, а кто проиграл - значит, где-то ошибся.

"Рома" - вторая команда лиг Топ-5 по пропущенным дома - лишь пять. Также она впервые после восьми матчей не пропускает от "Ювентуса", впервые с сезона 2003/04 не проигрывает ему в обоих матчах. Моуриньо научил её играть против грандов - в нынешнем сезоне она отыграла четыре матча против "Ювентуса", "Милана" и "Интера" и не проиграла ни одного. Две победы и две ничьи.

Разумеется, следует отметить удаление Мойзе Кена за удар соперника без мяча всего через сорок секунд после его выхода на поле. Еще один подходящий аспект в этом неудачном для "Ювентуса" вечере.

"Фиорентина" - "Милан"

Во Флоренции также многое решил характер, настрой. Здесь также был фаворит - "Милан" после четырёх матчей во всех турнирах без поражений и пропущенных. Особенно - после выноса "Аталанты" в предыдущем туре. В клубе уже были уверены, что вышли из кризиса, говорили об этом. Но, если судить по матчу 25-го тура, скорее вернулись в кошмарный январь. Хотя результат и приличный. Игра кошмарная.

Здесь, в отличие от Неаполя и Рима, выиграл тот, кто доминировал. "Фиорентина" просто задавила соперника прессингом. Кроме "15-ти минут паники" после первого гола, как заявил ее наставник Винченцо Итальяно. Создала немного, но свои голы с пенальти и контратаки нашла. И наконец-то, всего во второй раз в сезоне, связала две победы в лиге. Вышло точно как в сезоне 2021/22, когда дома добыла лишь 4:3, но по игре раздавила "россонери".

"Милан" был уже в Лондоне", - написала Gazetta Dello Sport. Имея в виду матч Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в среду. Возможно. Хотя Стефано Пиоли так не считает. А просто говорит о неудачном вечере без энергии, ума, качества и с множеством проигранных единоборств.

В день матча исполнилось ровно пять лет со дня кончины Давиде Астори. Тысячи флагов, огромный баннер с надписью "Вечный капитан", видео перед матчем были посвящены ему. Обе команды - его первая и последняя - провели 13-ую минуту, минуту его номера, стоя и аплодируя. Как и весь стадион. В том числе наставник "Милана" Пиоли, тренировавший "Фиорентину" в тот день и говорящий, что Давиде всегда с ним. RIP.

"Аталанта" и "Интер"

"Аталанта" могла воспользоваться осечкой "Милана" и уплотнить борьбу за Топ-4 ещё больше. Но не сделала этого. В матче против "Удинезе" она вновь подтвердила слова своего наставника Джан Пьеро Гасперини о том, что лишена качества, техники и недостаточно сильна для попадания в Топ-4. А после матча он говорил о хорошей игре о том, что его команда сделала все, что могла и об очковом преимуществе над "Удинезе". Не о Лиге Чемпионов.

Гасп не может или не хочет создавать атмосферу чрезвычайной ситуации, вот и его команда из 67-ми процентов владения мячом и 17:5 по ударам по воротам не выжала гол в ворота "Удинезе". В первом тайме даже была должна пропустить, во втором не реализовала. Вот и осталась лишь с четырьмя очками в пяти последних матчах.

Такую атмосферу захотел и сумел создать "Интер". После поражения в Болонье все ведущие функционеры клуба приехали на тренировочную базу и устроили беседу с главным тренером Симоне Индзаги. Генеральный директор Джузеппе Маротта в интервью требовал от тренера найти стабильность. Игроки заявляли, что желают реабилитироваться. В частности, капитан Лаутаро Мартинес - что с такой игрой как в Болонье команда ничего не добьется.

Ничего особенного в воскресенье вице-чемпион не показал. Дома он и ранее играл хорошо. Добыл уже 13-ю победу в 14-ти последних матчах на "Меацца" во всех турнирах. Его проблемы в гостях. Против "Лечче" он удовлетворился полной инициативой вплоть до 83-ех процентов владения мячом в первые 29 минут, двумя хорошими фланговыми атаками и чёткой обороной. Впрочем, для хотя бы временного возвращения спокойствия этого более чем достаточно.

В 2023-ем году "Лечче" ранее не проиграл ни одному гранду. Победил "Аталанту" и "Лацио", сыграл вничью с "Миланом" и "Ромой". Забив в этих четырёх матчах семь мячей. Так что "сухая" победа над ним в немалый плюс.

Другие

В борьбе против вылета 25-й тур также мог стать переломным. 17-ая команда принимала 18-ую при трех очках преимущества. Обе пытались создавать. Но в целом осторожничали. "Верона" после 0:3 от "Фиорентины" хотела прийти в себя, также хотела обезопасить вратаря Перилли в его дебюте в Серии А. А "Специя" не хотела особо рисковать и отказываться от гандикапа. Хотя она как раз доминировала и во втором тайме выложилась серьёзно.

Виктор Коваленко вышел на замену на 75-ой минуте (наибольший его улов минут в одном матче с 27-го января), и при нем штурм ворот Перилли продолжался. Украинец действовал активно. Появлялся на обоих флангах, на линии штрафной и даже в ее центре. Подавал все угловые (четыре) и штрафные. Один из угловых отскочил назад к нему, Виктор с полулета немного не попал. А с разворота в центре с 14-ти метров попал в защитника.

А вот в матче "Сампдория" - "Салернитана" футбола не было вообще. И гостям это подходило - второй матч подряд с Паулу Соузой без поражения, семь очков над зоной вылета. Хозяева же недостойны своих замечательных болельщиков, которые вновь поддерживали как могли. Хотя у них проблемы похуже, чем вылет из Серии А. Возможно банкротство клуба.

"Кремонезе" забил на два мяча больше, чем остальные четыре из пяти последних команд лиги вместе взятые, но очков не набрал. Падение на землю после эйфории от победы над "Ромой" получилось быстрым и болезненным. Он перегорел в первом тайме, не реализовал свои моменты, во втором вернулся с 0:2, но пропустил в добавленное время. Типичный алгоритм симпатичной, но очень наивной команды, близкой к вылету из-за этой наивности.

Борьба за седьмое место также уплотнилась. "Болонья" могла немного убежать, но сразу после громкой победы над "Интером" проиграла "Торино" и подпустила его. Была раздавлена в первые 22 минуты с 27-ю процентами владения мячом и 0:7 по ударам по воротам, затем ожила, но создала маловато. Ну а "Торо" компенсировал обидное поражение в дерби и доказал, что он домашняя команда. Уплотнила и "Монца", опомнившись от 0:3 в Салерно.

Лучший игрок тура - Матиас Весино ("Лацио"). Победил "Наполи" в гостях

Прорыв тура - Джанлука Манчини ("Рома"). Такой важный гол после такого длительного перерыва

Разочарование тура - "Милан". Уже в Лондоне

Лучший вратарь тура - Руй Патрисиу ("Рома"). Один из мячей в стойку перевёл он, то есть спас. Также отбил несколько плотных ударов

Лучший тренер тура - Маурицио Сарри ("Лацио"). Победил "Наполи" в гостях

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