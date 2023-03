Инсайдер: Ювентус выкупил контракт Мойзе Кина

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Ювентус" активировал опцию полноценного выкупа контракта нападающего Мойзе Кина. Сумма сделки – 28 миллионов евро.

Как отмечает источник, Кин уже может считаться полностью игроком "Ювентуса".

Moise Kean, no longer Everton player as Juventus have already triggered the buy option clause for €28m. ⚪️⚫️???????? #EFC



Full agreement was already in place last year, Kean can be considered 100% Juve player as @romeoagresti reports. pic.twitter.com/AdCSWw32jc