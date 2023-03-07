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Инсайдер: Ювентус выкупил контракт Мойзе Кина

Италия
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У Эвертона

Инсайдер: Ювентус выкупил контракт Мойзе Кина

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Ювентус" активировал опцию полноценного выкупа контракта нападающего Мойзе Кина. Сумма сделки – 28 миллионов евро.

Как отмечает источник, Кин уже может считаться полностью игроком "Ювентуса".

Напомним, что сейчас Кин выступает за "Ювентус" на правах аренды из "Эвертона". Аренда была заключена до июля 2023-го года.

В этом сезоне Мойзе Кин провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил семь голов.

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В статье: Ювентус (Турин) Мойзе Кин
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