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Инсайдер: Ювентус выкупил контракт Мойзе Кина
У Эвертона
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Ювентус" активировал опцию полноценного выкупа контракта нападающего Мойзе Кина. Сумма сделки – 28 миллионов евро.
Как отмечает источник, Кин уже может считаться полностью игроком "Ювентуса".
Moise Kean, no longer Everton player as Juventus have already triggered the buy option clause for €28m. ⚪️⚫️???????? #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2023
Full agreement was already in place last year, Kean can be considered 100% Juve player as @romeoagresti reports. pic.twitter.com/AdCSWw32jc
Напомним, что сейчас Кин выступает за "Ювентус" на правах аренды из "Эвертона". Аренда была заключена до июля 2023-го года.
В этом сезоне Мойзе Кин провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил семь голов.
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