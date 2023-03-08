Милан играет за настоящее, будущее и легендарное прошлое. Сегодня против Тоттенхэма

Проклятие Скудетто. Иначе никак не назвать. "Ювентус"-2019 и -2020, "Интер"-2021, "Милан"-2022 после победы в лиге ожидали нервные турбулентные лето и следующий сезон. Первые трое сменили тренера, "Милан" сменил владельца. "Россонери" ожидали в сезоне 2022/23 сделать ещё один шаг вперёд в развитии, вернуться на авансцену европейского футбола. Самое интересное, что сегодня они могут это сделать. Но ощущения в клубе совсем иные.

Семена провала

Семена таких ощущений, правду говоря, были посеяны ещё в мае. Сразу же после первого Скудетто за 11 лет технический директор Паоло Мальдини дал весьма жесткое интервью Gazzetta Dello Sport. "Я нахожу неуважительным, что с нами после всей нашей работы даже ещё не начали переговоры о новом контракте. Мне нравится быть гарантией в глазах болельщиков. Но я не хочу быть в проекте, который не хочет выигрывать. Который не предоставляет нам бюджет для победы".

"Если клуб желает избрать консервативный путь, без вложений, без идеи, достойной "Милана", мы так и застрянем посредине между 6-7 лучшими командами лиги с надеждой когда-нибудь выиграть Скудетто вновь. Трёхлетний период закончен, и нужно начинать новый цикл".

Такие слова проливали свет на то, что происходит в клубе. Его владелец, американский хедж-фонд Elliott Management Group, проделал замечательную работу по выведению клуба из жестокого экономического кризиса. Из-за которого на год был даже исключен из Еврокубков. В финансовом плане "Милан" - один из наиболее стабильных грандов Европы. Однако все это было достигнуто ценой резкого урезания зарплат и трансферных бюджетов.

Этим летом клуб перешёл к другому американскому фонду - RedBird. Что позволяло надеяться на увеличение вложений. Тем более, что новый владелец, в отличие от предыдущего, имеет опыт работы в спорте, да и сразу же заявил, что ненавидит проигрывать. Но эти надежды быстро развеялись.

Во-первых, хотя о сделке было объявлено уже первого июня, состоялась она лишь первого сентября. Да, как раз после закрытия трансферного окна. На летние трансферы позволили тратить лишь 50 миллионов евро, что, учитывая сегодняшние цены, дыры в центре атаки, на правом её фланге, под нападающим, в центре поля после ухода Франка Кессье, крайне мало. А зимой Мальдини не предоставили бюджет вообще.

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В принципе, команда летом усилилась. Купила за 35 миллионов бельгийского таланта Де Кетеларе, выложила четыре миллиона зарплаты Дивоку Ориги, легенде "Ливерпуля", как его назвал Юрген Клопп. Взяла Деста из "Барселоны", из Бундеслиги перспективных Тиава и опорника Вранкса, вернула из аренды своего таланта Побегу. Но ведь последние трое - не уровня чемпиона, Дест ужасен, Ориги страдает от травм, а Де Кетеларе выглядит перепуганным и ошеломленным давлением.

Болельщики и эксперты немало критиковали Меркато-2021. Считали, что и тогда клуб потратил мало. Но тогда пришли великолепный первый вратарь Маньян, лучший бомбардир Жиру, Мессиас, забивший пять мячей. Начал получать игровые минуты Калулу, вскоре став столпом обороны. Лето-2022 ничего подобного не принесло.

Мальдини даже заявил, что тягомотина с контрактами для него и спортивного директора Фредерика Массары (их продлили лишь за несколько часов до истечения предыдущих договоров) вывела клуб на Меркато с опозданием и лишила важных летних трансферов.

В сущности, сама сделка о покупке клуба выглядит странно. И уже попала под следствие. Герри Кардинале заплатил за клуб 1.2 миллиарда евро, но 600 миллионов из них взял в кредит у... Elliott. Все функционеры остались на своих местах. Кроме Генерального директора Ивана Газидиса, но его заменил человек Elliott. Кардинале, вовсе не олигарх и даже не миллиардер, занимается лишь привлечением инвестиций и новым стадионом. И вряд ли способен особо влиять на клубную работу.

Ситуация явно нездоровая. И к увеличению бюджета точно не располагает. Грубо говоря, предыдущим владельцам уже все равно, а новому - ещё все равно. Клуб уже не Elliott, то есть им вкладывать нет причин, а Кардинале ещё возвращать кредиты, то есть также не хочется вкладывать. Тем более, что все силы и деньги он бросает на новый стадион. Да и там на данный момент просвета нет. Итальянская бюрократия засасывает.

В сущности, наибольшее достижение нынешнего сезона - присоединение к Совету Директоров клуба президента бейсбольного "Нью-Йорк Янкиз" Ренди Левина. Сотрудничество между двумя клубами усиливается, они продают мерчендайз друг друга в клубных магазинах, ожидается большое турне "Милана" по США. Но увеличение доходов от такого партнёрства произойдёт не сразу. А футбольное поле не ждёт.

Чёрный январь

Во время Чемпионата Мира команду отправили на сборы и выставочные матчи в Эмираты. Как признают Мальдини и Стефано Пиоли, эти сборы оказались катастрофическими, привели ко множеству травм и подготовили к одному из худших месяцев в истории клуба - январю 2023-го. Когда выиграла лишь один матч из семи, провалилась в Кубке и Суперкубке, пропустила 18 мячей - антирекорд клуба с 1930-го года.

В команде заявляют, что речь об исключительно ментальном коллапсе. Причина которого - потеря 2:0 над "Ромой" после 86-ой минуты. Но команда такого уровня, чемпион, не имеет права так разваливаться после одного матча.

Хотя вот травмы в этом сезоне и вправду влияют. Уже 20 игроков пропускали матчи из-за них. В феврале даже привели нового тренера по физподготовке. Первый вратарь Маньян выбыл на пять месяцев, и без него оборона развалилась. Избежали травм из важных игроков лишь Калулу, Жиру и Леау. Но у последнего, лучшего игрока Серии А предыдущего сезона, другая травма. Сага о его новом контракте нескончаема и трансфер близок. Он сейчас думает не о футболе.

0:3, 0:4 и 2:5 подряд вызвали ощущение развала, полной потери контроля Пиоли над командой. Заставляли вспомнить о том, что до "Милана" лишь в одном клубе в Серии А в своей долгой карьере он задержался более двух лет и нигде не выигрывал ни одного трофея. Хэштеги #Pioliout, которыми встречали его приход, вернулись. Сам Стефано признавал "физическую и ментальную боль" от такого состояния, потерю "ментальной легкости".

Он прямо заявил, что в дерби пятого февраля хотел прежде всего не пропустить много. Что восприняли как лузерское, аутсайдерское мышление, как сдачу. После "автобуса" там (15:4 по ударам, 64:36 по владению мячом) все наперебой писали о том, что "Милан" боится, играет от страха, ведёт себя как аутсайдер, не достоин своего имени. Арриго Сакки говорил, что не команда, не коллектив, а просто спарринг-партнер, что обернул "Интер" вельветом.

Появились сообщения о ссорах между игроками. Даже начали задавать вопросы, а не потеряли ли игроки "Милана" голод после Скудетто? Вопросы тревожные, учитывая, что речь о самом молодом чемпионе за более 20-ти лет. Впрочем, Сакки дал более внятное объяснение. "После неожиданного Скудетто команда часто считает, что она уже достигла цели развития, что уже гораздо сильнее, чем на самом деле".

Месячные качели

Скудетто "Милана" и вправду неожиданное. Сам Мальдини признал, что не рассчитывал на него так рано. И было заметно, что состав команды далеко не лучший в лиге, что ее запас прочности невелик, что она не играет легко. Лишь постоянным напряжением, бешеным настроем, идеальным порядком могла брать матч за матчем. Прежде всего - обороной, пропустившей тогда лишь два мяча в последних 11-ти турах. А сейчас не удаётся достичь такого уровня напряжения.

Удалось достичь, вернуть железную оборону в феврале, после перехода на игру в три центральных защитника. Тогда "Милан" добыл четыре победы подряд без пропущенных. При том, что играл неровно, неубедительно в центре поля и в атаке. Фабио Капелло заявил, что, например, в первом тайме матча против "Торино" "россонери" выступали в качестве зрителей. Но оборона выдержала. Даже появился новый Калулу - Тиав наконец-то заиграл и сразу же стал любимцем болельщиков.

Однако затем наступил март. И в первом его матче чемпион провалился в гостях против "Фиорентины". Пропустив всего два мяча и даже забив один, но выглядя точно так же, как в тех январских матчах, в которых пропускал 4-5. Тиав наошибался. И в клубе панически боятся возвращения в январь. Тот кошмар еще долго не забудут.

Потому журналист Джанкарло Падован заявляет, что сегодня в Лондоне "Милан" будет играть за настоящее и будущее клуба. Выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов впервые за 11 лет принесёт более 20-ти миллионов евро дохода, что при скупости владельцев крайне важно. Более того, заявит о том, что легендарный клуб вернулся и позволит привлечь больше спонсоров, больше инвестиций. Мальдини заявляет, что клуб тяжело боролся три-четыре года за право быть здесь.

В лиге состояние неуверенное. 18 очков позади лидера. Пятое место с опасностью не попасть в ЛЧ в следующем сезоне. Что станет крайне болезненным ударом и остановит прогресс. Скорее всего, даже выбросит из клуба Пиоли, Мальдини и Массару. Потому нужен успех в ЛЧ, который повлияет и на бюджет, и на настроение в Серии А. Разумеется, повлияет на все это и неудача сегодня. Так что на кону для "Милана" гораздо больше, чем просто один раунд Еврокубка.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine