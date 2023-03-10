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Дань старым традициям. Рома презентовала четвертый комплект формы на сезон - ФОТО

Италия
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В непривычной для римлян расцветке

Дань старым традициям. Рома презентовала четвертый комплект формы на сезон - ФОТО

instagram.com/officialasroma

Новина українською

Римская "Рома" презентовала новый, четвертый комплект формы на нынешний сезон.

Данный комплект выполнен в непривычной для "волков" расцветке - белом и зеленом цветах.

Поясняется такой дизайн тем, что в таких цветах выступал клуб "Альба-Аудаче" - один из трех римских клубов, которые в 1927 путем слияния образовали "Рому".

Отдельная особенность комплекта формы – эмблема клуба: аббревиатура ASR переливается со старой версией логотипа "Ромы".

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В статье: Рома (Рим)
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