Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дань старым традициям. Рома презентовала четвертый комплект формы на сезон - ФОТО
В непривычной для римлян расцветке
instagram.com/officialasroma
Римская "
Данный комплект выполнен в непривычной для "волков" расцветке - белом и зеленом цветах.
Поясняется такой дизайн тем, что в таких цветах выступал клуб "Альба-Аудаче" - один из трех римских клубов, которые в 1927 путем слияния образовали "Рому".
Отдельная особенность комплекта формы – эмблема клуба: аббревиатура ASR переливается со старой версией логотипа "Ромы".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер потерял одну позицию, Динамо на грани вылета из топ-50, Заря пока в топ-100
- СМИ раскрыло, кто будет транслировать матч сборной Украины с Англией
- Йовичевич: Результат лучше, чем игра, которую мы показали с Фейеноордом
- Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
грн
2Играть
300 грн
freebet
3Играть
4500 грн