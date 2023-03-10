Дань старым традициям. Рома презентовала четвертый комплект формы на сезон - ФОТО

Римская " Рома " презентовала новый, четвертый комплект формы на нынешний сезон.

Данный комплект выполнен в непривычной для "волков" расцветке - белом и зеленом цветах.

Поясняется такой дизайн тем, что в таких цветах выступал клуб "Альба-Аудаче" - один из трех римских клубов, которые в 1927 путем слияния образовали "Рому".

Отдельная особенность комплекта формы – эмблема клуба: аббревиатура ASR переливается со старой версией логотипа "Ромы".