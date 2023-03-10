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Специя - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
(1 голосов)

Испытание для команды Виктора Коваленко

Специя - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Специя", за которую выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, продолжает борьбу за выживание в Серии А. От зоны вылета команду отделяет всего три очка. Впереди ее ожидает противостояние с Интером, от которого андердог в последних двух встречах пропустил шесть голов. Не исключено, что миланцы мыслями уже будут в Лиге чемпионов, ведь в ближайший вторник их ожидает ответный матч ЛЧ против "Порту". Смогут ли этим воспользоваться хозяева?

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Чемпионат Италии 26-й тур
10 марта. Начало в 21:45
"Специя" - "Интер"

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В статье: Интер (Милан) Специя
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