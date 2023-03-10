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Специя - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Испытание для команды Виктора Коваленко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Специя", за которую выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, продолжает борьбу за выживание в Серии А. От зоны вылета команду отделяет всего три очка. Впереди ее ожидает противостояние с Интером, от которого андердог в последних двух встречах пропустил шесть голов. Не исключено, что миланцы мыслями уже будут в Лиге чемпионов, ведь в ближайший вторник их ожидает ответный матч ЛЧ против "Порту". Смогут ли этим воспользоваться хозяева?
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Чемпионат Италии 26-й тур
10 марта. Начало в 21:45
"Специя" - "Интер"
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