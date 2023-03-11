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Наингголан: От природы я получил дар: все, что я вытворяю, никогда не влияет на мое физическое состояние

Италия
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Откровения от бельгийца

Наингголан: От природы я получил дар: все, что я вытворяю, никогда не влияет на мое физическое состояние

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бельгийский полузащитник итальянского "СПАЛа" Раджа Наингголан, который играл за множество именитых клубов по всей Европе, заявил, что у него талант от Бога:

"От природы я получил дар: все, что я вытворяю, никогда не влияет на мое физическое состояние. Конечно, в 20 лет гуляешь каждую ночь, а сейчас я гуляю только два или три вечера, если захочу. Но я не перестаю жить. Могу немного выпить вечером, но важно потом на поле выложиться на 300%", - цитирует футболиста издание Corriere della Sera.

Также, одиозный футболист отреагировал на вопрос о том, что он постоянно провоцировал конфликты в раздевалке:

"Говорят, что я создавал проблемы в раздевалках. Но от Пьяченцы до Кальяри, Ромы и Интера со всеми у меня были хорошие отношения. С некоторыми дружу до сих пор", - добавил бельгиец.

Напомним, бельгиец знаменит по своим выступлениям за "Интер", "Рому", "Кальяри" и другие клубы.

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В статье: СПАЛ Раджа Наингголан
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