  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Удинезе наконец-то побеждает и присоединяется к борьбе за седьмое место
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Удинезе наконец-то побеждает и присоединяется к борьбе за седьмое место

Италия
Обновлено
(1 голосов)

"Эмполи" без побед после 1:0 над "Интером"

Серия А. Удинезе наконец-то побеждает и присоединяется к борьбе за седьмое место

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 26-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Удинезе" 0:1

Гол: Бекао 54

Победа над "Интером" в гостях со счетом 1:0 явно стала пирровой для "Эмполи". Ведь после неё уже в семи матчах, включая сегодняшний, не побеждал и набрал лишь три очка. Сегодня ухитрился даже проиграть дома "Удинезе", побеждавшему лишь в одном из 17-ти предыдущих туров. Несмотря на 62 процента владения мячом.

"Удинезе" начал матч лучше. Бийол немного неточно пробил головой, удар Удоджи вытащил с линии защитник Паризи. В концовке тайма, правда, спасал уже игрок гостей. Вратарь Сильвестри вытащил удар головой Сатриано, а Капуто в упор не сумел попасть. Однако второй тайм лучше вновь начали фриуланцы. Бекао удачно замкнул угловой головой с помощью рикошета.

Далее Бальданци чуть не закрутил в угол, Луперто пробил неточно, Сильвестри отбил ногами удар того же  Бальданци. То есть "Эмполи" забить так и не сумел.

"Удинезе" сравнивается по очкам с "Ювентусом" и "Болоньей" и продолжает борьбу с ними за седьмое место.

По теме
yellow-arrow
Наполи - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Наингголан: От природы я получил дар: все, что я вытворяю, никогда не влияет на мое физическое состояние
yellow-arrow
Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Эмполи Удинезе (Удине)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
87000 грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде