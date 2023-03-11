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Серия А. Удинезе наконец-то побеждает и присоединяется к борьбе за седьмое место
"Эмполи" без побед после 1:0 над "Интером"
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 26-й тур Эмполи. "Карло Кастеллани" "Эмполи" - "Удинезе" 0:1 Гол: Бекао 54 Победа над "Интером" в гостях со счетом 1:0 явно стала пирровой для "Эмполи". Ведь после неё уже в семи матчах, включая сегодняшний, не побеждал и набрал лишь три очка. Сегодня ухитрился даже проиграть дома "Удинезе", побеждавшему лишь в одном из 17-ти предыдущих туров. Несмотря на 62 процента владения мячом. "Удинезе" начал матч лучше. Бийол немного неточно пробил головой, удар Удоджи вытащил с линии защитник Паризи. В концовке тайма, правда, спасал уже игрок гостей. Вратарь Сильвестри вытащил удар головой Сатриано, а Капуто в упор не сумел попасть. Однако второй тайм лучше вновь начали фриуланцы. Бекао удачно замкнул угловой головой с помощью рикошета. Далее Бальданци чуть не закрутил в угол, Луперто пробил неточно, Сильвестри отбил ногами удар того же Бальданци. То есть "Эмполи" забить так и не сумел. "Удинезе" сравнивается по очкам с "Ювентусом" и "Болоньей" и продолжает борьбу с ними за седьмое место.
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