Серия А. Удинезе наконец-то побеждает и присоединяется к борьбе за седьмое место

Серия А. 26-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

: Бекао 54

Победа над "Интером" в гостях со счетом 1:0 явно стала пирровой для "Эмполи". Ведь после неё уже в семи матчах, включая сегодняшний, не побеждал и набрал лишь три очка. Сегодня ухитрился даже проиграть дома "Удинезе", побеждавшему лишь в одном из 17-ти предыдущих туров. Несмотря на 62 процента владения мячом.

"Удинезе" начал матч лучше. Бийол немного неточно пробил головой, удар Удоджи вытащил с линии защитник Паризи. В концовке тайма, правда, спасал уже игрок гостей. Вратарь Сильвестри вытащил удар головой Сатриано, а Капуто в упор не сумел попасть. Однако второй тайм лучше вновь начали фриуланцы. Бекао удачно замкнул угловой головой с помощью рикошета.

Далее Бальданци чуть не закрутил в угол, Луперто пробил неточно, Сильвестри отбил ногами удар того же Бальданци. То есть "Эмполи" забить так и не сумел.

"Удинезе" сравнивается по очкам с "Ювентусом" и "Болоньей" и продолжает борьбу с ними за седьмое место.