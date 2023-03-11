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У Сарри есть предложения от Топ-клубов. Тренер не хочет покидать Лацио

Италия
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Интересная позиция тренера римлян

У Сарри есть предложения от Топ-клубов. Тренер не хочет покидать Лацио

ANSA

UA-Футбол
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Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри привлек внимание ряда европейских клубов, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, тренером интересуются «Тоттенхэм", "Вест Хэм», «Эвертон», «Милан» и «Фиорентина». Также 64-летнему наставнику в последние недели предложил 7 миллионов евро один из неназванных клубов ОАЭ, но Сарри отказался.

Итальянец хочет остаться в "Лацио" и продолжить работать с командой в следующем сезоне, в случае попадания в топ-4.

После 25 сыгранных матчей "Лацио" идет 3-м в турнирной таблице Серии А.

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В статье: Лацио (Рим) Маурицио Сарри
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