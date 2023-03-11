У Сарри есть предложения от Топ-клубов. Тренер не хочет покидать Лацио

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри привлек внимание ряда европейских клубов, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, тренером интересуются «Тоттенхэм", "Вест Хэм», «Эвертон», «Милан» и «Фиорентина». Также 64-летнему наставнику в последние недели предложил 7 миллионов евро один из неназванных клубов ОАЭ, но Сарри отказался.

Итальянец хочет остаться в "Лацио" и продолжить работать с командой в следующем сезоне, в случае попадания в топ-4.

После 25 сыгранных матчей "Лацио" идет 3-м в турнирной таблице Серии А.