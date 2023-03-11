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У Сарри есть предложения от Топ-клубов. Тренер не хочет покидать Лацио
Интересная позиция тренера римлян
ANSA
Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри привлек внимание ряда европейских клубов, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, тренером интересуются «Тоттенхэм", "Вест Хэм», «Эвертон», «Милан» и «Фиорентина». Также 64-летнему наставнику в последние недели предложил 7 миллионов евро один из неназванных клубов ОАЭ, но Сарри отказался.
Итальянец хочет остаться в "Лацио" и продолжить работать с командой в следующем сезоне, в случае попадания в топ-4.
После 25 сыгранных матчей "Лацио" идет 3-м в турнирной таблице Серии А.
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