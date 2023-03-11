Серия А. Наполи - Аталанта 2:0. С позиции класса

Серия А. 26-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта" 2:0

Голы: Кварацхелия 60, Ррахмани 77

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким (Жезус 76), Оливера, Лоботка, Ангисса, Зелински (Ндомбеле 66), Политано (Элмас 66), Осимхен (Симеоне 85), Кварацхелия (Дзербин 85)

"Аталанта": Муссо, Толой (Лукман 89), Джимсити (Демираль 44), Скальвини, Меле (Дзаппакоста 69), Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич (Бога 68), Сапата, Хойлунд (Муриэль 46)

Предупреждения: Осимхен 18 - Руджери 15, Скальвини 30

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Исходя из истории "Наполи", причем совсем недавней, после его первого поражения всегда сразу же начинаешь ожидать второго, лавины, которая уничтожит все добытое до этого. Но не в этом сезоне. Неаполитанцы уже терпели несколько поражений, после которых возвращались еще более злыми и нацеленными и побеждали. После первого домашнего поражения в лиге в сезоне также сообщали, что злы, желают немедленно реабилитироваться. Сегодня это было заметно.

"Аталанта" свои предыдущие два гостевых матча также проводила против грандов. "Милану" проиграла по всем статьям, в одни ворота, "Лацио" победила в одни ворота. Сегодня было что-то посредине. "Богиня" пыталась бороться, поддерживать высокий темп, заданный соперником. В первом тайме по уровню вполне была сопоставима с лидером лиги и в целом заслуженно свела его к 0:0. Однако во втором тайме более высокий класс "Наполи", его общая сила сыграли.

До перерыва Политано обыгрался с Зелински и пробил, Муссо вытащил в ближнем углу. Хуан вытащил и еще один удар Маттео. Осимхен пробивал головой немного неточно. И вряд ли более того. После перерыва моментов не было больше (началось с акробатического удара Осимхена прямо по центру), но чувствовалось, что "Наполи" добавил, а "Аталанта" не успевает. Не успела она за атакой с перехватом Ангиссы, прорывом и пасом в сторону Осимхена и ударом Кварацхелии.

Хвичу окружали в штрафной пятеро игроков соперника, никого из игроков "Наполи", кроме него, там не было. Еще два игрока "Аталанты" находились на входе в штрафную. Ну и, разумеется, вратарь находился на посту. Все они не помешали левому вингеру пофинтить, взять паузу и пробить правой под перекладину.

"Аталанта" несколько раз огрызнулась. Голлини, прямо перед началом матча получившему место в стартовом составе из-за травмы Мерета, пришлось отбивать удар Муриэля, и получилось неуверенно. Пришлось также брать удар головой Сапаты прямо на линии ворот. И отбивать мощный удар Руджери из левой части штрафной. Со всем Пьерлуиджи справился. А Ррахмани ударом головой по дуге с подачи углового Элмаса закрепил преимущество.

Матчи между "Наполи" и "Аталантой" в последние семь лет были украшением лиги. И в плане яркости, и в плане интриги. Но сейчас впервые за эти семь преимущество одной из команд по уровню очевидно. Благодаря этой победе и поражению "Интера" "Наполи" увеличивает гандикап над вторым местом до 18-ти очков. А "Аталанта" лишь с четырьмя очками в последних шести турах, отстает от пятого места на пять очков и по итогам тура может отстать на все восемь.