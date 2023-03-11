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Наполи - Аталанта 2:0. Обзор матча и видео голов

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Наполи - Аталанта 2:0. Обзор матча и видео голов

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В 26-м туре итальянской Серии А "Наполи" дома уверенно обыграл "Аталанту". Подопечные Лучано Спаллетти сделали результат во втором тайме дважды поразив ворота команды Джан Пьеро Гасперини. Неаполитанцы лидируют в турнирной таблице, опережая второй "Интер" на 18 очков. В свою очередь, команда из Бергамо расположилась на 6-й позиции.

Серия А. 26-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта" 2:0

Голы: Кварацхелия 60, Ррахмани 77

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В статье: Аталанта (Бергамо) Наполи (Неаполь)
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