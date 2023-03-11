Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи - Аталанта 2:0. Обзор матча и видео голов
Чемпионский график
Twitter Official SSC Napoli
В 26-м туре итальянской Серии А "Наполи" дома уверенно обыграл "Аталанту". Подопечные Лучано Спаллетти сделали результат во втором тайме дважды поразив ворота команды Джан Пьеро Гасперини. Неаполитанцы лидируют в турнирной таблице, опережая второй "Интер" на 18 очков. В свою очередь, команда из Бергамо расположилась на 6-й позиции.
Серия А. 26-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
Голы: Кварацхелия 60, Ррахмани 77
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Игнат: Patriot будет сбивать не только баллистические ракеты, но и российскую авиацию
- ПСЖ хочет досрочно расторгнуть контракт с Неймаром и выплатить полную компенсацию – источник
- С легионером-новичком. Динамо объявило заявку на матч УПЛ против Днепра-1
- Серия А. Коваленко зарабатывает победный пенальти над Интером
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн