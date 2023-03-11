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Серия А. Болонья и Лацио играют вничью
Веселый первый тайм, скучный второй
ANSA
Серия А. 26-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Лацио" 0:0
"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Сумаро, Камбиазо, Моро (Медель 62), Фергюсон, Схутен (Пююхтя 62), Эбишер (Сориано 80), Барроу, Зиркзее (Кирьякопулос 56)
"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Весино, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто (Башич 63), Педро (Канчелльери 80), Фелипе Андерсон, Дзакканьи
Предупреждения: Моро 24, Фергюсон 34 - Хюсай 21, Весино 46, Дзакканьи 75
Главный арбитр: Фабио Мареска
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