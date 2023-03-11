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Серия А. Болонья и Лацио играют вничью

Италия
(1 голосов)

Веселый первый тайм, скучный второй

Серия А. Болонья и Лацио играют вничью

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 26-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Лацио" 0:0

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Сумаро, Камбиазо, Моро (Медель 62), Фергюсон, Схутен (Пююхтя 62), Эбишер (Сориано 80), Барроу, Зиркзее (Кирьякопулос 56)

"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Весино, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто (Башич 63), Педро (Канчелльери 80), Фелипе Андерсон, Дзакканьи

Предупреждения: Моро 24, Фергюсон 34 - Хюсай 21, Весино 46, Дзакканьи 75

Главный арбитр: Фабио Мареска

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В статье: Болонья Серия А Лацио (Рим)
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