Рома - Сассуоло: Анонс и прогноз матча Серии А на 12.03.2023

"Рома" пребывает в разгаре весьма интенсивной серии матчей. За 15 дней она встречается с "Ювентусом", дважды с "Реал Сосьедад" и с "Лацио". А также с "Сассуоло". Матч против "нероверди" на фоне остальных четырёх кажется более лёгким, но к нему ни в коем случае нельзя относиться так. Поскольку речь об интенсивной атакующей команде в хорошей форме, более чем способной поймать сонного соперника.

12 марта. 19:00. Серия А. 26-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

2 Интер 26 16 2 8 50 3 Лацио 26 14 7 5 49 4 Рома 25 14 5 6 47 5 Милан 25 14 5 6 47 6 Аталанта 26 12 6 8 42 7 Болонья 26 10 6 10 36 8 Ювентус 25 15 5 5 35 9 Удинезе 26 8 11 7 35 10 Торино 25 9 7 9 34 11 Монца 25 9 5 11 32 12 Фиорентина 25 8 7 10 31 13 Сассуоло 25 8 6 11 30 14 Эмполи 26 6 10 10 28

Последние недели точно не были спокойными для "джаллоросси". После поражения в гостях от стоящего на вылет "Кремонезе" они чувствовали себя на дне, чуть ли не униженными. Еще и Жозе Моуриньо поссорился с арбитрами, был удален, продолжал дискуссию с ними в их раздевалке и заочно в прессе. Обвиняя, в частности, в том, что четвёртый арбитр Марко Серра из Турина, но почему-то назначен на матч "Ромы" в преддверии матча против "Ювентуса".

Эта очередная инъекция осадного менталитета от Моура несомненно помогла. Поскольку тяжёлую битву с "Юве" его команда выиграла. Выдержав три попадания в стойки ворот Патрисиу и забив дальним ударом Манчини. А затем ещё и победила "Сосьедад" в Лиге Европы с уверенным счётом 2:0. Правда, владела мячом в обоих матчах лишь 40-41 процент времени, но довольный Моуриньо заявил, что контролировала игру без мяча.

Сегодня, кстати, инъекции продолжатся. Моуриньо дисквалифицирован на два матча за поведение в Кремоне, и в протест клуб отказался посылать кого-либо другого на какие-либо интервью, в том числе игроков. Сам он опубликовал фото в соцсетях, где будто в наручниках. А болельщики призывают прийти на матч с белыми платками и помахать Федерации.

"Сассуоло" не играет в Еврокубках, из-за слабого начала сезона долго не думал о попадании туда, в целом не создаёт бури. Это спокойствие помогло выдать удачную серию матчей с лишь одним поражением в семи (от "Наполи"). В частности, раздавить "Милан" в гостях (5:2), победить "Аталанту". В последних двух матчах тяжело, с разницей в один мяч, но побеждены новички "Лечче" и "Кремонезе" - и уже до места, которое может стать Еврокубковым, лишь пять очков.

Сегодня наставник "Сассуоло" Алессио Дионизи побаивается атмосферы заполненного стадиона, надеясь, что его игроки найдут "наушники" от шума трибун. Также физической мощи "Ромы" и качества её отдельных игроков. Он рассчитывает на скорость своей команды в атаке и на усталость соперника. Боится, что, если будет играть слишком медленно, придётся ввязываться в жёсткие единоборства, а здесь преимущество у "Ромы".

Обе команды очень близки по важным статистическим показателям. 32:30 по забитым мячам, по 12.6 ударов по воротам за матч, 49.2:48.9 по владению мячом. Так что ожидается равная игра. Но "Рома" не случайно набрала на 17 очков больше. Благодаря обороне (21:37 по пропущенным), организованности, опыту игроков и тренера. Она рассчитывает в равном матче нажать вовремя на нужные кнопки.

Последние матчи команд

Статистика

"Рома" не проиграла в 18-ти из 19-ти очных матчей против "Сассуоло" в Серии А. Правда, в пяти из шести последних и не выигрывала, потерпев то самое единственное поражение и четырежды сыграв вничью. Матч первого круга нынешнего сезона завершился со счетом 1:1, причём оба гола были забиты в концовке

В шести из семи последних очных матчей забивали обе команды. Седьмой завершился со счетом 0:0

Дома во всех турнирах против всех соперников "Рома" выиграла пять последних матчей, не пропустив ни в одном. В восьми из девяти последних побеждала, проиграв лишь "Кремонезе". А вот в гостях выиграла лишь один из семи последних матчей при трех ничьих и трех поражениях

"Рома" забивала в 12-ти последних турах лиги. Серии из 13-ти таких у неё не было с сезона 2016/17

Кадры

В "Роме" вылетели капитан Лоренцо Пеллегрини, также второй форвард Белотти, атакер Сольбаккен, защитник Льоренте. Дисквалифицирован опорник, стержень центра поля Кристанте (впервые в сезоне пропустит матч в каком-либо турнире), и без него ожидаются проблемы. Зато Вейналдум набирает форму, Абрахам опомнился от травмы лица, Дибала солирует в атаке. Эль-Шаарави забил в четверг.

В центре обороны возможен отдых для Манчини в пользу автора гола против "Сосьедад" Кумбуллы.

У "Сассуоло" потерь нет. Кроме давно травмированных Мулдура и Романьи. Берарди возвращается после дисквалификации, на противоположном фланге атаки блистает Лорьенте с тремя голами и двумя ассистами в последних пяти матчах. Фраттези, как и он, забил "Кремонезе" и захочет доказать родному клубу, что его стоит вернуть. "Рома" и вправду интересуется Давиде и проследит за ним в том числе и сегодня.

В центре поля рядом с Фраттези за две позиции борются четверо. Более силовые Обьянг и Торстведт, более подвижные и атакующие Энрике и Лопес.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски, Матич, Вейналдум, Спинаццола, Дибала, Эль-Шаарави, Абрахам

"Сассуоло": Консильи, Зортеа, Руан, Эрлич, Рожерио, Энрике, Обьянг, Фраттези, Берарди, Пинамонти, Лорьенте

Прогноз: Рома - Сассуоло 1:1

Моуриньо беспокоится об усталости подопечных, напомнив, что "Сассуоло" в середине недели отдыхал. "Нероверди" - очень зубастый интенсивный соперник, поэтому усталость в матче против них может стать решающим фактором. Есть резон предположить, что именно они прервут серию матчей "Ромы" дома без пропущенных. Да и продолжат традицию ничьих в очных матчах.