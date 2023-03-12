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Милан рассматривает возможность трансфера двух игроков Фрайбурга
Команда планирует усиление
Фото: Imago Images
"Милан" следит сразу за двумя игроками "Фрайбурга" и планирует трансфер кого-то из них летом.
Скаут "россонери" отвевал матч немецкого клуба против "Ювентуса" в 1/8 финала Лиги Европы (0:1), на котором следил за защитником Килианом Сильдией и вингером Рицу Доаном.
Transfermarkt оценивает 20-летнего француза в 9 млн евро, а 24-летнего японца в 15 млн. На чемпионате мира в Катаре Доан отметился 2 гола в ворота Испании и Германии, помог команде выйти в плей-офф.
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Источник:Tuttosport
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