Милан рассматривает возможность трансфера двух игроков Фрайбурга

"Милан" следит сразу за двумя игроками "Фрайбурга" и планирует трансфер кого-то из них летом.

Скаут "россонери" отвевал матч немецкого клуба против "Ювентуса" в 1/8 финала Лиги Европы (0:1), на котором следил за защитником Килианом Сильдией и вингером Рицу Доаном.

Transfermarkt оценивает 20-летнего француза в 9 млн евро, а 24-летнего японца в 15 млн. На чемпионате мира в Катаре Доан отметился 2 гола в ворота Испании и Германии, помог команде выйти в плей-офф.