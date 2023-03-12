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Милан не собирается выкупать контракт Деста у Барселоны
Сейчас он выступает за клуб на правах аренды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Милана" Сержиньо Дест, вероятно, вернется летом в "Барселону". Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Итальянский клуб не планирует активировать опцию выкупа футболиста за 20 млн евро – Серджиньо не впечатлил тренерский штаб своими действиями. Напомним, ранее его взяли в аренду до лета 2023 года.
Дест этого сезона провел 14 матчей, никакими результативными действиями при этом не отличившись.
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Источник:Nico Schira
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