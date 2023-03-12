Серия А. Торино выходит на седьмое место, Фиорентина приближается к нему

Серия А. 26-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Торино" 0:2

Голы: Синго 20, Санабрия 23

"Торино" не побеждал в двух матчах подряд с 30-го октября. Всякий раз после одной победы следовали ничья или поражение. Да и самих побед с той даты в 15-ти матчах во всех турнирах набралось всего пять. Середняк. Впрочем, лига такая плотная, что для выхода на седьмое место сегодня ему понадобилось всего лишь оформить вторую победу подряд.

"Болонью" туринцы сумели переиграть благодаря четверти матча в стартовом штурме. Соперника заперли в его штрафной, пока не забили. А далее уже удерживали. Сегодня за то же время удалось забить два мяча. Причем даже "заперли" - слово на этот раз неподходящее, поскольку доминировали хозяева. Но ведь главное - кто забил.

Латераль Синго открыл счет с заброса Миранчука во время розыгрыша штрафного. Радоньич прорвался и выложил Санабрии. Далее до окончания тайма игра была успешно "засушена" без вариантов. Наиболее интересным событием за это время была драка на 30-ой минуте, завершившаяся желтыми карточками игрокам и удалениями на скамьях запасных.

Во втором тайме "Лечче" уже активизировался, выиграл его по ударам по воротам со счетом 11:0. Но попал в створ лишь однажды и неопасно, а большей частью натыкался на блоки защитников либо пробивал неточно.

"Торо" на седьмом месте, и в 26-ом туре лишь "Ювентус" еще может сдвинуть его. Даже до шестого места "Аталанты" пять очков. А "Лечче" уже с тремя поражениями подряд сразу после гостевой победы над той же "Аталантой". По итогам тура зона вылета может приблизиться на расстояние всего шести очков.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Монца" 1:1

Голы: Верди 51 - Сенси 55

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Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Фиорентина" 0:2

Голы: Мандрагора 27, Кабрал 50