Серия А. Рома - Сассуоло 3:4. Не заметили между Ювентусом, Сосьедадом и Лацио

Серия А. 26-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Сассуоло" 3:4

Голы: Залевски 26, Дибала 50, Вейналдум 90+4 - Лорьенте 13, 18, Берарди 45+3 (пен.), Пинамонти 75

"Рома": Патрисиу, Кумбулла, Смоллинг, Ибаньес, Залевски (Вольпато 77), Матич (Камара 56), Вейналдум, Бове (Дибала 46), Спинаццола (Карсдорп 46), Эль-Шаарави, Абрахам (Майхржак 77)

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Руан (Эрлич 64), Д. Феррари, Рожерио (Маркицца 88), Энрике, Лопес (Обьянг 64), Фраттези, Берарди (Байрами 76), Пинамонти, Лорьенте (Дефрель 76)

Предупреждения: Смоллинг 9, Матич 54, Ибаньес 73, Камара 86 - Лопес 50, Руан 58

Удаление: Кумбулла 45+2 (прямая красная)

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Этот матч был очевидным подводным камнем для "Ромы". Затерянный между матчем против "Ювентуса", двумя против "Реал Сосьедад", а также Римским дерби, он казался менее важным, менее мобилизующим. Хотя вряд ли был менее сложным. "Сассуоло" блестяще умеет ловить как раз таких сонных соперников. Он еще и в отличной форме. Проиграл лишь один из предыдущих семи матчей, в том числе победив "Аталанту" и разгромив "Милан" в гостях со счетом 5:2.

Римлян ослабляли еще и кадровые потери. Дисквалификация Жозе Моуриньо и стержня центра поля Брайана Кристанте (последний пропускал матч впервые в сезоне). Травма капитана Лоренцо Пеллегрини. Тайм отдыха лидеру команды Пауло Дибале. Полный матч - важному защитнику Джанлуке Манчини из-за боязни пятой желтой карточки и пролета мимо дерби. Все эти отсутствия оказались крайне болезненными. Особенно - если учитывать, что сделали Дибала и сменщик Манчини.

"Рома" начала мощно. Вейналдум вышел на вратаря. Пробив в него. Абрахам получил длинный пас и пробил с полулета. Чуть неточно. Но затем "Сассуоло" вступил в игру и сполна воспользовался отсутствием Кристанте и Манчини. В контратаке нанес три удара по воротам, второй, от Пинамонти, Патрисиу отбил плохо, и Лорьенте неуклюже, но добил. А затем Берарди прорвался справа, после сейва Патрисиу сбросил в центр Лорьенте, и тот уже пробил гораздо четче.

"Рома" пропустила дома в лиге впервые после пяти побед подряд без пропущенных.

Латералю Залевски удалось быстро отыграть один мяч. Спинаццола навесил, у Николы получился неуклюжий удар с отскоком от газона над Консильи. Этот гол дал сигнал штурму ворот гостей. Впрочем, также недолгому. "Сассуоло" начал выбегать в свои контратаки. Лорьенте и Пинамонти могли завершить и аккуратнее, более точный удар Андреа вытащил из-под перекладины Патрисиу. Берарди после серии рикошетов пробил в падении в него.

Последний эпизод, правда, этим ударом не закончился. Поскольку, пока мяч катился в руки вратарю, завязалась стычка между Доменико и Кумбулла. Форвард, лежа на газоне, ногой сделал движение в направлении защитника, тот поддался на провокацию и уже откровенно ударил лежащего. Михаэль Фаббри решил не спешить и посмотреть видео. Итог - пенальти и красная карточка.

К чести "Ромы", она не опускала руки, давила. Долго оставалось ощущение равных составов. Дибала появился и классно по дуге положил мяч в угол из-за пределов штрафной. "Сассуоло" лишь к середине тайма вышел из паники. Берарди издали попал в перекладину, Лорьенте отдал ассист вразрез между тремя на Пинамонти. Консильи тащил удары Дибалы и Залевски и не вытащил - Вейналдума после паса Смоллинга. Но слишком много уже было потеряно. Особенно - сил.

"Рома", вообще-то, не побеждает в третьем матче лиги из пяти последних. Потому и не сравнивается по очкам со вторым местом. Пропускает четыре мяча дома впервые с января 2022-го года, когда также проиграла "Ювентусу" со счетом 3:4. Она очень старалась, но провальное начало и кадровые потери добили. А "Сассуоло" одерживает первую победу над ней в гостях и вторую на всех полях в своей истории. Он возвращает форму и уровень грозы грандов.