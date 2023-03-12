Серия А. Ювентус теряет 2:0 дома против аутсайдера, но побеждает

Серия А. 26-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Сампдория" 4:2

Голы: Бремер 11, Рабио 26, 64, Суле 90+3 - Ауджелло 31, Джуричич 32

Нереализованный пенальти: Влахович 69 (стойка)

"Ювентус": Перин, Бремер (Ругани 84), Бонуччи (Куадрадо 46), Данило, Де Шильо (Гатти 87), Барренечеа (Локателли 46), Рабио, Фаджоли, Костич, Миретти (Суле 73), Влахович

"Сампдория": Турк, Амионе, Гюнтер, Нуйтинк (Паолетти 76), Дзаноли, Ринкон (Малагрида 82), Винкс, Ауджелло (Мурру 73), Лерис, Джуричич (Хесе 73), Габбьядини



Предупреждения: Фаджоли 59 - Ринкон 39

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

У "Ювентуса", как и "Ромы", в последние недели весьма сложный календарь. Очный матч, два матча в Лиге Европы против "Фрайбурга"/"Реал Сосьедад", затем "Интер"/"Лацио". Между этими матчами затесались вроде бы рядовые домашние встречи с близким к аутсайдерам "Сассуоло" и аутсайдером, последней командой лиги "Сампдорией". Встречи, которые было легко не заметить, проспать и проиграть. С римлянами все это и случилось. Туринцы избежали прокола.

Играл "Юве" так, что прокол был более чем вероятен. С низким уровнем качества, собранности и желания. Влияли потери Ди Марии, Кьезы, Милика, Погба, Кена, Сандро, отдых Локателли и Щенсны? Безусловно. Но даже при таких против такого соперника нужно было отыграть гораздо лучше. Хотя можно оправдать его тем, что результат добыл. И даже забил четыре мяча во втором домашнем матче лиги подряд. А такого не было с июля 2020-го.

Начала "Сампдория". Габбьядини обогнал Бонуччи, но пробил неточно. Бремер также проспал Маноло, но тот пробил в Перина. В ответ последовали два угловых и два удара головой. Костич на Бремера слева, Миретти на Рабио справа (хотя Фабио навешивал повторно после неудачной первой попытки). Шесть из восьми последних голов "Ювентуса" во всех турнирах на тот момент были забиты головой.

Впрочем, на этом фаворит посчитал дело сделанным и заснул. Заснул настолько, что свист местных болельщиков начался еще за несколько минут до свистка на перерыв, а сразу после свистка стал оглушительным. Аутсайдер воспользовался сном, провел серию быстрых опасных атак. Преимущественно по правому флангу. Прострел оттуда Лерис замкнул в защитника, но Ауджелло подправил крученым ударом. Прострел Дзаноли Джуричич уже замкнул низом сразу.

С мая 2011-го года "Ювентус" не пропускал в лиге такие близкие два гола по времени. 72 секунды.

Второй тайм гости начали опасным чуть неточным ударом головой Лериса. Затем хозяева добавили. Выглядели стройнее, собраннее, чем ранее. По-прежнему на невысоком уровне. Но уже хотя бы сильнее соперника. Рабио принял мяч от Фаджоли и слета забил. Принял рукой? ВАР заявил, что нет. Повторы для зрителей ясного ответа не дали. Затем Куадрадо упал в штрафной после касания ногой Ауджелло. Правда, здесь гола не было. Стойка отбила.

В концовке давил как раз "Ювентус". Дебютант Серии А 19-летний вратарь Турк перевел удар Куадрадо в перекладину, перевел в другой атаке и удар головой Влаховича. С последнего Суле, также головой, добил.

"Ювентус" возвращается к победам после поражения от "Ромы" и сразу же направляет все мысли и силы к подготовке к выезду в Фрайбург. Из сегодняшнего матча, он, конечно, может взять четыре гола, атаку, реализацию. Но лучше и на это не обращать внимание, а забыть.