Милан – Салернитана: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Милан" может закрепить успех в Лиге чемпионов победой в Серии А. На фоне поражения от "Фиорентины" в прошлом туре (1:2) "россонери" нужна победа. Прямые конкуренты ("Рома" и "Лацио") потеряли очки и сейчас лучшее время, чтобы наверстать упущенное в кризисных январе и феврале.

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Чемпионат Италии 26-й тур

13 марта. Начало в 21:45

"Милан" - "Салернитана"

Трансляция – MEGOGO