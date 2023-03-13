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Милан – Салернитана: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Обе команды могут оторваться: "Милан" от Ромы, а "Салернитана" от зоны вылета
ANSA
"Милан" может закрепить успех в Лиге чемпионов победой в Серии А. На фоне поражения от "Фиорентины" в прошлом туре (1:2) "россонери" нужна победа. Прямые конкуренты ("Рома" и "Лацио") потеряли очки и сейчас лучшее время, чтобы наверстать упущенное в кризисных январе и феврале.
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Чемпионат Италии 26-й тур
13 марта. Начало в 21:45
"Милан" - "Салернитана"
Трансляция – MEGOGO
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