С 2024-го в Суперкубке Италии будут участвовать 4 команды

Серия А утвердила новый формат проведения Суперкубка Италии. С 2024-го года в турнире будут участвоватьна две команды больше – присоединяться финалист Кубка и 2-ая команда чемпионата.

До сих пор Суперкубок разыгрывался между двумя командами: победителем Кубка Италии и чемпионата. В этом году победителем турнира стал "Интер", разгромив в дерби "Милан" (3:0). Матч проводился в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Итсория проведения турнира за границей берет начало в 1993-м году, когда турнир принял Вашингтон. В 2002-м команды ездили в Ливию, в 2003-м - в США, в 2009, 2011, 2012 и 2015 гг. матчи проводились в Китае и два раза - в Дохе (с 2014 по 2016 год). Три из последних четырех розыгрышей Суперкубка проводились в Эр Рияде.