В стартовом составе Милана впервые в трехочковую эпоху Серии А не вышло ни одного итальянца

В стартовом составе "Милана" на матч 26-го тура Серии А с "Салернитаной" не вышло ни одного итальянца. Это впервые в трехочковую эпоху чемпионата.

За победу в матче Серии А присуждается 3 очка с сезона-1994/95.

В основе вышли: Майк Меньян, Фикайо Томори, Малик Тиав, Пьер Калулу, Тео Эрнандес, Раде Крунич, Исмаэль Беннасер, Алексис Салемакерс, Рафаэл Леау, Браим Диас, Оливье Жиру.

На замену могут выйти итальянцы Сандро Тонали, Маттео Габбия, Давиде Калабрия, Антонио Миранте, Побега и Алессандро Флоренци.

"Милан" идет на 4-м месте в Серии А с 47-ю очками после 25 туров.

0 - Milan will not field any Italian player in the starting line-up in a Serie A match for their first time in the three points for a win era (since 1994/95). News.#MilanSalernitana pic.twitter.com/5xTTjeVruM