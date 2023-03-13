Серия А. Милан не справляется дома с Салернитаной

Серия А. 26-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Салернитана" 1:1

Голы: Жиру 45+1 - Диа 61

"Милан": Маньян, Калулу, Тиав, Томори, Салемакерс (Флоренци 77), Беннасер (Тонали 85), Крунич, Эрнандес, Диас (Де Кетеларе 62), Леау (Ориги 62), Жиру (Ибрагимович 62)

"Салернитана": Очоа, Данилюк, Дьомбер, Пирола (Ловато 68), Мадзокки (Самбия 83), Кулибали, Бохинен (Чрнигой 83), Брадарич, Кандрева (Бонаццоли 68), Кастанос (Пьонтек 56), Диа

Предупреждения: Жиру 59, Томори 90+4 - Самбия 85, Кулибали 89, Диа 90+5

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Стефано Пиоли призывал побыстрее забыть о победе его "Милана" над "Тоттенхэмом" и выходе в четвертьфинал Лиги Чемпионов впервые за 11 лет, призывал думать лишь о будущем. Называл главным турниром лигу и абсолютной целью - попадание в Топ-4. Требовал максимальную собранность, нацеленность, активность и интенсивность в матче против "Салернитаны", давление на соперника и осторожность против его контратак. Ничего из этого он не получил.

"Милан" то ли был уставшим физически и ментально после Лондона, то ли рассчитывал победить дома 16-ую команду лиги малой кровью. Хотя скорее в который раз продемонстрировал недостаточный запас прочности, недостаточный резерв силы, класса. Особенно - в атаке. Уже в девятом из 11-ти последних матчей во всех турнирах не забил более одного мяча. Даже "Салернитана" за это время забивала более одного чаще. Ожидаемая и справедливая потеря очков.

В первой четверти матча обе команды играли энергично, но крайне неточно. Слишком часто ошибались. Даже до ударов по воротам обычно не доходило. Во второй "Милан" уже вроде бы явно доминировал, выиграл ее по ударам со счетом 10:1, по владению мячом - 71:29, но не создал ничего. И даже спасся от двух голов после грубых ошибок обороны. Кастанос перед Маньяном пробил неточно. А Диа пытался обойти его, но Майк выполнил великолепный подкат и достал ногой.

Гол в раздевалку (Жиру замкнул головой угловой Беннасера, даже не прыгая) усыпил "Милан". Он тогда уж точно подумал, что победа придет легко. А "Салернитана" боролась, вышла в контратаку, Брадарич прострелил с фланга и совершенно свободный Диа замкнул. После тройной замены чемпион проснулся. Беннасер пробил мощно и чуть неточно, затем заработал пенальти. Но ВАР позвал арбитра и заставил увидеть, что Брадарич не трогал Исмаэля.

Лишь в последние 15 минут матча "Милан" по-настоящему заслужил его выиграть. Тогда не забил невероятным образом. Навес Златан замкнул головой недостаточно хорошо, мяч отскочил к Ориги, и тот с метра попал в лежащего Очоа. Серия отскоков во вратарской уже срезалась в ворота, но попала... в руку лежащему Калулу. Ибрагимович пробил низом, и Очоа спас. Хотя и здесь гости ответили. Маньян отбил удар Пьонтека с 18-ти метров, и Диа чуть не добил.



23:6 по ударам по воротам, но всего 4:3 - в створ. 64 процента владения мячом, но вряд ли намного меньше опасных атак у владевшей 36. Второй матч лиги "Миланa" без побед подряд и упущенная возможность сравняться по очкам с "Интером". А "Салернитана" с новым главным тренером Паулу Соузой не проигрывает третий матч подряд, опережает зону вылета на семь очков и несомненно выглядит более чем способной остаться в Серии А.