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Челси, ПСЖ и МЮ хотят купить Осимхена. Сити сделал запрос
Летом будут "большие гонки"
Фото: twitter.com/sscnapoli
"ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" готовы купить нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. "Бавария" не рассматривает возможность трансфера.
Для немцев более 100 миллионов евро за игрока – слишком много, "мюнхенцы" не будут даже обсуждать сделку.
При этом запрос по игроку также сделал "Манчестер Сити", несмотря на наличие Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда.
Осимхен провел в этом сезоне 27 матчей, забил 21 гол и отдал 5 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром Серии А, а Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 70 миллионов евро.
❗️News #Osimhen: Massive season & focussed on the next step.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 13, 2023
➡️ Been told City, #CFC, #PSG & #MUFC are all in! Different talks took place. #MCFC inquired although they have Haaland/Alvarez.
➡️ No topic for Bayern. Transfer fee of at least €100m not feasible. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/mGc5W7B3SY
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