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Челси, ПСЖ и МЮ хотят купить Осимхена. Сити сделал запрос

Италия
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Летом будут "большие гонки"

Челси, ПСЖ и МЮ хотят купить Осимхена. Сити сделал запрос

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

"ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" готовы купить нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. "Бавария" не рассматривает возможность трансфера.

Для немцев более 100 миллионов евро за игрока – слишком много, "мюнхенцы" не будут даже обсуждать сделку.

При этом запрос по игроку также сделал "Манчестер Сити", несмотря на наличие Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда.

Осимхен провел в этом сезоне 27 матчей, забил 21 гол и отдал 5 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром Серии А, а Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 70 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж) Виктор Осимхен
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