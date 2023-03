Челси, ПСЖ и МЮ хотят купить Осимхена. Сити сделал запрос

"ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" готовы купить нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. "Бавария" не рассматривает возможность трансфера.

Для немцев более 100 миллионов евро за игрока – слишком много, "мюнхенцы" не будут даже обсуждать сделку.

При этом запрос по игроку также сделал "Манчестер Сити", несмотря на наличие Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда.

Осимхен провел в этом сезоне 27 матчей, забил 21 гол и отдал 5 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром Серии А, а Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 70 миллионов евро.

❗️News #Osimhen: Massive season & focussed on the next step.



➡️ Been told City, #CFC, #PSG & #MUFC are all in! Different talks took place. #MCFC inquired although they have Haaland/Alvarez.

➡️ No topic for Bayern. Transfer fee of at least €100m not feasible. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/mGc5W7B3SY