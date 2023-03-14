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Похмелье после ЛЧ. Видео голов и обзор матча Милан - Салернитана 1:1

Италия
(1 голосов)

Фаворит неожиданно теряет очки дома

Похмелье после ЛЧ. Видео голов и обзор матча Милан - Салернитана 1:1

Фото: facebook.com/USSalernitanaOfficialPage / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

На прошлой неделе "Милан" преодолел барьер "Тоттенхэема" в 1/8 финала Лиги чемпионов и впервые за одиннадцать лет вышел в четвертьфинал турнира. На столь хороших эмоциях перестроиться на чемпионат страны команде Пиоли не удалось. "Россонери" теряют очки уже во втором матче Серии А подряд, на этот раз - против одного из аутсайдеров лиги, "Салернитаны".

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Серия А. 26-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Солернитана" 1:1
Голы: Жиру 45+1 - Диа 61

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В статье: Салернитана (Салерно) Милан
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