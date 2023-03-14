Нет грандов, кроме Наполи. И Хвича пророк его. Итоги 26-го тура Серии А

Специя - Интер 2:1

Эмполи - Удинезе 0:1

Наполи - Аталанта 2:0

Болонья - Лацио 0:0

Лечче - Торино 0:2

Кремонезе - Фиорентина 0:2

Эллас Верона - Монца 1:1

Рома - Сассуоло 3:4

Ювентус - Сампдория 4:2

Милан - Салернитана 1:1

Во время Еврокубковых недель любой тур лиги может стать проблемным для грандов. Проблемы "Ромы" против "Сассуоло" и "Лацио" против "Болоньи" было легко предвидеть, как и проблемы "Интера" в гостях против кого-либо. Нет проблем лишь у "Наполи". Кроме этого, следует отметить ускорение многих команд в борьбе за седьмое место и тур в пользу "Специи" в борьбе за 17-ое.

"Наполи" - "Аталанта"

В центральном матче тура проиграла как раз команда, которая не участвует в Еврокубках вообще. "Аталанта" уступила мощнейшей силе природы, которую почти невозможно остановить. Её остановил и победил "Лацио" в 25-ом туре, но два таких результата подряд "Наполи" не мог и не хотел себе позволить. В его лагере говорили о злости, о желании реабилитироваться. В таком состоянии вряд ли у многих соперников был бы шанс.

Не сказать, что бергамцы не боролись. В первом тайме играли почти на равных. В целом по матчу создать сопернику много не позволили. Но когда в его составе такая сила природы как Хвича Кварацхелия - что можно сделать? Грузина окружали в штрафной пятеро плюс вратарь, еще двое находились на входе в штрафную. А помощи не было. Но он в одиночку поиздевался над всеми.

А также сработал 14-ый угловой в сезоне в лиге.

Лучано Спаллетти похвалил соперника, признал проблемы своих игроков в единоборствах и потому назвал два забитых и ни одного пропущенного очень важными достижениями. "Мы отреагировали на поражение как Топ-команда".

Джан Пьеро Гасперини также говорил о хорошей игре своей команды, о "важном ответе игроков, представляющих ДНК "Аталанты". Причинами поражения назвал детали и контратаки. Надеется, что такое выступление поможет его команде улучшить результаты далее. Возможно, и срочно нужно, поскольку четыре очка в последних шести матчах - катастрофически мало.

"Интер", "Милан", "Лацио"

Паниковать "Богине" ещё рано, потому что соперники убегают не слишком далеко. "Интер", например, сейчас просто не способен выиграть гостевой матч. Ни у кого. Даже у 17-ой команды лиги, в предыдущих пяти домашних матчах не забившей ни одного мяча. Такая статистика "Специи" на самом деле обманчива. Дома она - зубастая команда, доставляет неприятности всем, в том числе грандам. Но результат никак не могла достичь. До пятницы.

"Интер" нанес 28 ударов по воротам, но при этом вратарю Драговски, кроме пенальти, вовсе не понадобились героические сейвы. Не реализовал ранний пенальти, пропустил в контратаке в начале второго тайма, пропустил с пенальти в концовке сразу же после забитого с пенальти. Пропустил два гола с двух ударов в створ. Полный лузерский набор.

Симоне Индзаги признал, что его команда не сумеет заснуть после такого матча. Обвинять она может лишь саму себя.

Восемь поражений к 26-ому туру лиги "нерадзурри" потерпели лишь во второй раз за последние 23 года. Всего пять очков в пяти последних гостевых турах - такого не было с 2018-го года.

"Милан" играл против соседей "Специи" по турнирной таблице, также сменивших тренера несколько туров назад и заигравших после этого. Также нанес много ударов по воротам (23). При этом также не заставлял вратаря соперников много работать (4 в створ). Ориги с метра просто попал в лежачего Очоа, в ужасном бардаке с рикошетами спас... Томори. "Россонери" также пасовали крайне неточно, не были собранными. Также легко пропустили контратаку.

Стефано Пиоли требовал поскорее забыть о выходе в четвертьфинал Лиги Чемпионов и продемонстрировать максимальную собранность, нацеленность, активность и интенсивность, давление на "Салернитану" и осторожность против ее контратак. Но ничего такого не увидел. "Милан" играл на низком уровне, не настроился. Если бы не Маньян с его феноменальным подкатом в стиле Паоло Мальдини и не Крунич с блокировкой кончиками пальцев ноги, проиграл бы.

Уже в девятом из 11-ти последних матчей во всех турнирах команда Пиоли не забила более одного мяча.

Интересно, что "россонери" вышли на матч без единого итальянца в стартовом составе. Впервые в лиге с 1994-го года, с тех пор, как такую статистику начали подсчитывать подробно. А скорее всего, и впервые в истории в Серии А.

Проблемы "Лацио" не в гостях. В конце концов, предыдущий гостевой матч он выиграл в Неаполе. А в общем уровне, в уровне запасных, в характере. Уже против АЗ в Лиге Конференций команда упустила игру после раннего гола. Маурицио Сарри и президент Клаудио Лотито говорили об отношении к игре. А выезд к "Болонье", победившей в предыдущем домашнем матче "Интер", изначально виделся сложным. 0:0 там - даже неплохой результат.

В десяти из 11-ти последних матчей во всех турнирах "лациале" забивали не более одного мяча. Сарри прежде всего отметил отсутствие Чиро Иммобиле, заявив, что его очень не хватало в Болонье, и в целом в сезоне, если бы не страдал от травм, команда забила бы на 18-19 голов больше. Также говорил о хорошей игре на 80-ти метрах поля. Кроме атакующей трети. Хотя бы девятый "сухой" выезд в лиге в сезоне. А это рекорд клуба.

Возможно, Чиро помог бы реализовать моменты, созданные в ярком первом тайме. Но и "Болонья" тогда создавала. А во втором римляне уже просто устали и скорее держались.

"Рома" и "Ювентус"

Проблемы "Ромы" точно не дома. Где выиграла пять предыдущих матчей без пропущенных. А также в составе, в запасных, в стабильности и характере. А ещё - в самообладании. Слишком часто она теряет контроль над собой, творит глупости. А затем ищет виновных. Арбитров, прессу. Перед этим матчем решила, что бойкотирует СМИ. После же даже через бойкот прорывалось бешенство из-за судейства.

Она играла против "Сассуоло", которому проиграла лишь один матч в истории (в гостях), но у которого не выиграла пять из шести предыдущих. Без капитана Лоренцо Пеллегрини, без стержня центра поля Кристанте, без дисквалифицированного Жозе Моуриньо. Джанлуке Манчини предоставили отдых, опасаясь, что получит желтую карточку и пропустит Римское дерби. Пауло Дибала отдыхал тайм. Результат всего этого налицо.

В целом между матчами против "Ювентуса", двумя против "Реал Сосьедад" и "Лацио" о "Сассуоло" "волки" будто позабыли. За что были наказаны. И точно не арбитры виновны в том, что уступали со счетом 0:2 уже к 18-ой минуте. Пропустив оба гола в контратаках с добиваний. И в том, что дублер Манчини Кумбулла вдруг решил в своей штрафной, пока мяч в игре, стукнуть ногой лежащего Берарди. Даже если тот провоцировал.

"Рома" незаметно уже не побеждает в третьем матче лиги из пяти последних.

"Ювентус" также мог не заметить матч против "Сампдории" между "Ромой", дважды "Фрайбургом" и "Интером". Еще и с потерями Ди Марии, Сандро, Погба, Милика, Кена, Кьезы, таймом отдыха Локателли. Он и отыграл в целом невзрачно, далеко не всегда собранно. Некачественно. Упустил 2:0 за рекордное время с 2011-го года - за 72 секунды. Но все же вел со счетом 2:0, лежачих не бил. Ну и соперник попался слабее, последняя команда лиги.

Свист местных болельщиков после провальной концовки первого тайма, третий гол Рабио с, похоже, касанием мяча рукой (ВАР не вмешался, потому что не был уверен), Душан Влахович с семью матчами без голов, в том числе и неудачным пенальти в отчётном, игра в целом. С другой стороны, второй домашний матч подряд с четырьмя забитыми. В том числе дубль Рабио и гол молодого Суле. Очень хорошая оборона во втором тайме. Ну и три очка.

Другие

Неудачи грандов = успех их соперников. "Сассуоло" играл очень похоже на январский матч, в котором раздавил "Милан" в гостях со счетом 5:2. Его контратаки великолепны, Лорьенте с дублем и ассистом и стает одной из звёзд лиги. "Болонья" мощно выступила против "Лацио" и также в форме сейчас. Даже может быть немного разочарована результатом.

"Салернитана" не проигрывала уже в трех матчах подряд с новым главным тренером Паулу Соузой. Она и "Специя" в трех матчах с Леонардо Семпличи выглядят другими командами. Не аутсайдерами. Семпличи подчёркивает, как важно играть в активный футбол, прессинговать, не бояться. Контраст с "Вероной", в 25-ом туре отбивавшейся от этой же "Специи", а в 26-ом - дома от середняка "Монцы". Потому и разрыв между 17-ым и 18-ым местами вырос.

Следует отметить Виктора Коваленко. Он получил 23 игровые минуты. Наибольшее количество с 22-го января. В те минуты как раз "Интер" давил, и украинец не мог это изменить. Отдал лишь шесть передач, коснулся мяча 16 раз. Но очень активно помогал обороне. Заработал два фола, перехватил два мяча, отобрал один. А в атаке принял мяч с фланга на грудь, взял паузу, Думфриз не выдержал и толкнул его в спину. Пенальти и 2:1.

СМИ выставили ему оценки "6.5". Говоря об активности, работе на команду и лишь затем о заработанном пенальти.

"Фиорентина" подтвердила победу над "Миланом" победой и в Кремоне. Причём без особых усилий. Слишком часто в этом сезоне у неё было наоборот. Много усилий, много моментов, но потеря очков. Об "Удинезе" можно сказать то же, поэтому вторая победа в 17-ти последних турах важна. "Торино" во втором матче подряд хватило мощной первой четверти. Затем оборона прикрыла. Эти три команды собираются бороться за седьмое место.

А вот в борьбе за зону вылета скорее как раз засыпают. "Лечче" после отличных результатов в январе и начале февраля теперь уже с тремя поражениями подряд. "Сампдория" в Турине проспала начало, поборолась, но в итоге совершила слишком много ошибок. А "Кремонезе" заснул крепко. После победы над "Ромой" ожидалось совсем другое.

Лучший игрок тура - Арман Лорьенте ("Сассуоло"). Следующая большая продажа "нероверди"

Прорыв тура - "Специя". Заиграла гораздо смелее

Разочарование тура - "Интер". Антоним гранда

Лучший вратарь тура - Бартоломей Драговски ("Специя"). Отбитый пенальти в дебюте, уверенность против 28-ми ударов по воротам

Лучший тренер тура - Алессио Дионизи ("Сассуоло"). Почти как против "Милана"

1 Наполи 26 22 2 2 68 2 Интер 26 16 2 8 50 3 Лацио 26 14 7 5 49 4 Милан 26 14 6 6 48 5 Рома 26 14 5 7 47 6 Аталанта 26 12 6 8 42 7 Ювентус 26 16 5 5 38 8 Торино 26 10 7 9 37 9 Болонья 26 10 6 10 36 10 Удинезе 26 8 11 7 35 11 Фиорентина 26 9 7 10 34 12 Монца 26 9 6 11 33 13 Сассуоло 26 9 6 11 33 14 Эмполи 26 6 10 10 28 15 Лечче 26 6 9 11 27 16 Салернитана 26 6 8 12 26 17 Специя 26 5 9 12 24 18 Эллас Верона 26 4 7 15 19 19 Сампдория 26 2 6 18 12 20 Кремонезе 26 1 9 16 12

Фото - ANSA