Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Угадайте итальянский клуб по футболистам, которые в нем играли - Квиз
Сколько дадите правильных ответов?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры известных футболистов, игравших в итальянских клубах. Вам будут даны три игрока, нужно указать команду, за которую они все когда-то играли.
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caso55
14.03.2023 в 12:11
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