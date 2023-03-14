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Угадайте итальянский клуб по футболистам, которые в нем играли - Квиз

Италия
(1 голосов)

Сколько дадите правильных ответов?

Угадайте итальянский клуб по футболистам, которые в нем играли - Квиз

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры известных футболистов, игравших в итальянских клубах. Вам будут даны три игрока, нужно указать команду, за которую они все когда-то играли.

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Комментарии (1)
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caso55
14.03.2023 в 12:11
Б е т с 2 К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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