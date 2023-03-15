  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи продлил контракт с основным полузащитником
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи продлил контракт с основным полузащитником

Италия
(1 голосов)

Важное укрепление команды

Наполи продлил контракт с основным полузащитником

Фото: calcionapolitv.it

Новина українською

Наполи объявил о продлении контракта с основным полузащитником Станиславом Лоботкой. Стороны подписали соглашение до 2027-го.

Журналист и инсайдер Николо Скира сообщает, что по новому контракту 28-летний словак будет получать 2.8 миллиона евро в год. Ещё 500 тысяч евро предусмотрены в виде бонусов.

Также он сообщает о присутствии опции на один год.

В этом сезоне хавбек провел за "Наполи" 34 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Тренер, выигравший серебро Евро-2012 с Италией, завершил карьеру
yellow-arrow
Угадайте итальянский клуб по футболистам, которые в нем играли - Квиз
yellow-arrow
Шахтер в Лиге Европы, Динамо - Заря и Эль-Класико. Расписание футбола на 13 - 19 марта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Станислав Лоботка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде