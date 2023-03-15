Наполи продлил контракт с основным полузащитником

Наполи объявил о продлении контракта с основным полузащитником Станиславом Лоботкой. Стороны подписали соглашение до 2027-го.

Журналист и инсайдер Николо Скира сообщает, что по новому контракту 28-летний словак будет получать 2.8 миллиона евро в год. Ещё 500 тысяч евро предусмотрены в виде бонусов.

Также он сообщает о присутствии опции на один год.

В этом сезоне хавбек провел за "Наполи" 34 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.