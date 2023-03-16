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Директор Ювентуса: Прочитал много заголовков. Мы не планируем продавать Погба

Италия
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Слухи не верны

Директор Ювентуса: Прочитал много заголовков. Мы не планируем продавать Погба

Фото: https://twitter.com/paulpogba

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Коммерческий директор "Ювентуса" Франческо Кальво прокомментировал слухи о возможной продаже Поля Погба будущим летом. Он опроверг информацию о том, что клуб собирается от него избавиться.

"Я читал много заголовков газет о продаже Поля Погба или расторжении контракта.

Это неправда. Он останется в Ювентусе, и мы надеемся снова увидеть его на поле как можно скорее", – приводит его слова Николо Скира.

Напомним, что ранее СМИ распространяли информацию, что руководство недовольно частой травматичностью Поля Погба и может рассмотреть его продажу в конце сезона. Француз сыграл всего 2 матча в этом сезоне и провел на поле в общей сложности 35 минут.

Погба вернулся в "Юве" прошлым летом, но дебютировал только в феврале из-за травмы колена и осложнений во время восстановления. Недавно он вновь получил травму из-за которой пропустит около месяца.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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