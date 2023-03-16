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Директор Ювентуса: Прочитал много заголовков. Мы не планируем продавать Погба
Слухи не верны
Фото: https://twitter.com/paulpogba
Коммерческий директор "Ювентуса" Франческо Кальво прокомментировал слухи о возможной продаже Поля Погба будущим летом. Он опроверг информацию о том, что клуб собирается от него избавиться.
"Я читал много заголовков газет о продаже Поля Погба или расторжении контракта.
Это неправда. Он останется в Ювентусе, и мы надеемся снова увидеть его на поле как можно скорее", – приводит его слова Николо Скира.
Напомним, что ранее СМИ распространяли информацию, что руководство недовольно частой травматичностью Поля Погба и может рассмотреть его продажу в конце сезона. Француз сыграл всего 2 матча в этом сезоне и провел на поле в общей сложности 35 минут.
Погба вернулся в "Юве" прошлым летом, но дебютировал только в феврале из-за травмы колена и осложнений во время восстановления. Недавно он вновь получил травму из-за которой пропустит около месяца.
Francesco #Calvo confirms to Sky: “I read many titles of the newspapers about Paul #Pogba’s sale or the termination of the contract. It’s not true. He will stay at #Juventus and we hope to re-watch him on the pitch as soon as”. #transfers https://t.co/TGipRravuE— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 16, 2023
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