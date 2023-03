Директор Ювентуса: Прочитал много заголовков. Мы не планируем продавать Погба

Коммерческий директор "Ювентуса" Франческо Кальво прокомментировал слухи о возможной продаже Поля Погба будущим летом. Он опроверг информацию о том, что клуб собирается от него избавиться.

Напомним, что ранее СМИ распространяли информацию, что руководство недовольно частой травматичностью Поля Погба и может рассмотреть его продажу в конце сезона. Француз сыграл всего 2 матча в этом сезоне и провел на поле в общей сложности 35 минут.

Погба вернулся в "Юве" прошлым летом, но дебютировал только в феврале из-за травмы колена и осложнений во время восстановления. Недавно он вновь получил травму из-за которой пропустит около месяца.

Francesco #Calvo confirms to Sky: “I read many titles of the newspapers about Paul #Pogba’s sale or the termination of the contract. It’s not true. He will stay at #Juventus and we hope to re-watch him on the pitch as soon as”. #transfers https://t.co/TGipRravuE