Серия А. Сассуоло с четвертой победой подряд, Коваленко остался в запасе

Серия А. 27-ой тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Специя" 1:0

Гол: Берарди 71 (пен.)

27-ой тур Серии А открывали команды, добывшие громкие победы в 26-ом. "Сассуоло" забил четыре мяча "Роме", еще и в гостях, "Специя" переиграла "Интер". Вторая с Леонардо Семпличи в трех первых матчах не проигрывала, первая в семи предыдущих турах по набранным очкам уступила лишь "Наполи". То есть теоретически можно было ожидать яркий интересный качественный матч. Но на самом деле такого мы не увидели.

При в целом медленной некачественной игре хозяева владели мячом меньше, но выглядели гораздо интереснее. До добавленного времени второго тайма создавали лишь они. С розыгрыша штрафного Берарди попал в перекладину. Энрике проиграл дуэль Драговски. Бартоломей также в прыжке отбил удар Рожерио. А в итоге Лорьенте пробил, Амиан отбил слишком выставленной рукой, и Давиде Герсини с помощью ВАР назначил пенальти.

После этого еще и Харруи издали попал в стойку, а "Специя" кое-что смогла создать лишь в добавленное время. Нзола замкнул длинный мяч слета в отличной позиции слишком неточно, удар с восьми метров заблокировали, Ципот сбросил назад, Кальдара пробил, и Консильи потащил из-под перекладины. Правда, арбитр там свистнул руку Ципота, но не факт, что она была. В случае гола у ВАР появилась бы работа.

"Сассуоло" уже с четырьмя победами подряд пробивается в Топ-10 всего в шести очках от шестого места "Аталанты". "Специя" в пяти очках над "Вероной" из зоны вылета и у последней матч в запасе.

Виктор Коваленко остался в запасе. Хотя все три опорника "Специи" - Экдаль, Агудело и Бурабия - были заменены по ходу матча. Двух последних уже после гола Берарди заменили игроки атаки, первого - молодой 22-летний опорник Эспозито, получив первые игровые минуты за последний месяц.