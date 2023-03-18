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Наполи готов продать одного из своих лидеров за 140-150 миллионов евро
Среди претендентов – клубы АПЛ и "Реал"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Наполи" готов продать своего нападающего Виктора Осимхена. Как сообщает TuttoMercatoWeb, неаполитанцы могут отпустить игрока за 140-150 миллионов евро.
Если потенциальный покупатель предложит такую сумму, то только тогда "Наполи" будет рассматривать это предложение.
Наиболее активно хотят пригласить Осимхена "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм". Также среди претендентов на нападающего есть и "Реал".
Нигерийский форвард знает, что на него повышен спрос сразу от нескольких грандов.
Осимхен выступает за "Наполи" с 2020-го года – тогда он перешел из "Лилля" за 75 млн евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 70 млн. евро.
В этом сезоне нигериец провел 28 матчей во всех турнирах, отличившись 28 результативными действиями (23+5). В частности, в итальянском чемпионате нападающий забил 19 мячей. Пока он лидирует в рейтинге бомбардиров Серии А, опережая ближайшего преследователя Лаутаро Мартинеса из "Интера" на пять голов.
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