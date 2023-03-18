  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Спалетти: Я хотел бы не встречаться с итальянской командой в плей-офф Лиги чемпионов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спалетти: Я хотел бы не встречаться с итальянской командой в плей-офф Лиги чемпионов

Италия
Обновлено
(1 голосов)

"Милан" не является интересным соперником для тренера

Спалетти: Я хотел бы не встречаться с итальянской командой в плей-офф Лиги чемпионов

ANSA

Новина українською

Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. В четвертьфинале соперником неаполитанцев будет "Милан":

"Я хотел бы не встречаться с итальянской командой. Уже слышал некоторые разговоры. Только некомпетентные в футболе люди говорят, что это хороший жребий, потому что "Милан" чувствует себя как дома в Лиге чемпионов – они семь раз выиграли турнир и уступают только "Реалу". Излишне говорить, что один только их директор Паоло Мальдини пять раз брал трофей.

В последние несколько дней я читал о том, что ПСЖ и другие команды, как "Манчестер Сити", испытывают трудности с тем, чтобы пройти весь путь до конца, потому что у них нет европейского опыта. Если то, о чем пишут, правда, надо сказать, что "Милан" – фаворит в Лиге чемпионов", - сказал Спаллетти.

Первый матч между командами состоится 12 апреля в Милане, ответная игра в Неаполе пройдет 18 апреля.

По теме
yellow-arrow
Удинезе - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 18.03.2023
yellow-arrow
Наполи готов продать одного из своих лидеров за 140-150 миллионов евро
yellow-arrow
Серия А. Аталанта вырывает победу, Коваленко не играл за Специю
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лучано Спаллетти Серия А Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде