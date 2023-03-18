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Спалетти: Я хотел бы не встречаться с итальянской командой в плей-офф Лиги чемпионов
"Милан" не является интересным соперником для тренера
ANSA
Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. В четвертьфинале соперником неаполитанцев будет "Милан":
"Я хотел бы не встречаться с итальянской командой. Уже слышал некоторые разговоры. Только некомпетентные в футболе люди говорят, что это хороший жребий, потому что "Милан" чувствует себя как дома в Лиге чемпионов – они семь раз выиграли турнир и уступают только "Реалу". Излишне говорить, что один только их директор Паоло Мальдини пять раз брал трофей.
В последние несколько дней я читал о том, что ПСЖ и другие команды, как "Манчестер Сити", испытывают трудности с тем, чтобы пройти весь путь до конца, потому что у них нет европейского опыта. Если то, о чем пишут, правда, надо сказать, что "Милан" – фаворит в Лиге чемпионов", - сказал Спаллетти.
Первый матч между командами состоится 12 апреля в Милане, ответная игра в Неаполе пройдет 18 апреля.
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