Спалетти: Я хотел бы не встречаться с итальянской командой в плей-офф Лиги чемпионов

Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. В четвертьфинале соперником неаполитанцев будет "Милан":

"Я хотел бы не встречаться с итальянской командой. Уже слышал некоторые разговоры. Только некомпетентные в футболе люди говорят, что это хороший жребий, потому что "Милан" чувствует себя как дома в Лиге чемпионов – они семь раз выиграли турнир и уступают только "Реалу". Излишне говорить, что один только их директор Паоло Мальдини пять раз брал трофей.

В последние несколько дней я читал о том, что ПСЖ и другие команды, как "Манчестер Сити", испытывают трудности с тем, чтобы пройти весь путь до конца, потому что у них нет европейского опыта. Если то, о чем пишут, правда, надо сказать, что "Милан" – фаворит в Лиге чемпионов", - сказал Спаллетти.