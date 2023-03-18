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Пиоли: Наполи силён, в чемпионате, но Лига чемпионов — это Лига чемпионов
Тренер считает, что у его команды есть много шансов на победу
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о результатах жеребьёвки четвертьфиналов Лиги чемпионов, по итогам которой соперником «россонери» стал "Наполи":
"Мы в четвертьфинале. Мы — "Милан", и мы хотим продолжать. "Наполи" силён, в чемпионате дела у них идут лучше, чем у нас, но Лига чемпионов — это Лига чемпионов.
Спаллетти? Не думаю, что он отправит мне сообщение. У меня с ним прекрасные отношения, я считаю его отличным тренером. Между Серией A и Лигой чемпионов есть большая разница, но сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате. Лига чемпионов — это цель, и мы должны думать, что пройдём этот путь до конца. Почему нужно думать, что у нас не получится?" - сказал тренер.
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