Пиоли: Наполи силён, в чемпионате, но Лига чемпионов — это Лига чемпионов

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о результатах жеребьёвки четвертьфиналов Лиги чемпионов, по итогам которой соперником «россонери» стал "Наполи":

"Мы в четвертьфинале. Мы — "Милан", и мы хотим продолжать. "Наполи" силён, в чемпионате дела у них идут лучше, чем у нас, но Лига чемпионов — это Лига чемпионов.

Спаллетти? Не думаю, что он отправит мне сообщение. У меня с ним прекрасные отношения, я считаю его отличным тренером. Между Серией A и Лигой чемпионов есть большая разница, но сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате. Лига чемпионов — это цель, и мы должны думать, что пройдём этот путь до конца. Почему нужно думать, что у нас не получится?" - сказал тренер.