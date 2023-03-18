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Основной вратарь Сампдории вылетел до конца сезона из-за травмы

Италия
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Игрок потратит много времени на восстановление

Основной вратарь Сампдории вылетел до конца сезона из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Сампдории" Эмиль Аудеро будет вынужден перенести операцию, и не вернётся на поле до конца сезона.

9 марта на тренировке Аудеро вывихнул плечо, из-за чего был вынужден пропустить матч 26-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (2:4).

После консультаций с профессором центра в Форли и сдачи клинических анализов было принято решение об операции на правом плече вратаря. Она будет проведена в ближайшие дни.

Аудеро выходил в основном составе "Сампдории" в каждом из 25 матчей текущего сезона Серии А. В последней игре с "Ювентусом" его заменял 19-летний словенец Мартин Турк.

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В статье: Серия А Сампдория (Генуя)
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