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Серия А. Новички выдают практически бесполезный результат

Италия
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Ничья в Монце

Серия А. Новички выдают практически бесполезный результат

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 27-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Кремонезе" 1:1

Голы: Карлос Аугусто 69 - Чофани 61

Во встрече новичков Серии А ничья не приносила особой пользы никому. "Монца" в случае победы прорывалась в Топ-10, то есть должна была побороться за это. А о борьбе против вылета пока что не думает, так что не должна выцарапывать очки. "Кремонезе" же застрял на дне Серии А в 12-ти очках от 17-го места. Уменьшение отставания до 11-ти практически ничего не дает. Но получилась именно ничья.

"Монца" уж точно играла активнее. Владела мячом и пробивала по воротам почти в два раза чаще. Иццо выходил на Карнезекки и уступал ему, Аугусто заставлял его отбивать. Чуррия не сумел его пробить, а добивание в последний момент заблокировал защитник. Но второй тайм как раз активнее начал "Кремонезе" и, пожалуй, даже забил заслуженно. Кастаньетти перехватил и вывел Чофани, а тот подсек над вратарем.

Ответный гол "Монцы" сделали два латераля. Чуррия прострелил, защитник выбил недостаточно далеко, Аугусто добил. А в концовке еще один латераль Кольпани головой чуть не оформил камбек. Немного не попал.

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В статье: Серия А Кремонезе Монца
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