Ибра станет наиболее возрастным капитаном Милана, который выйдет в старте

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Милан" сыграет на выезде против "Удинезе". Начало встречи – 21:45.

"Россонери" на эту игру в качестве капитана выведет Златан Ибрагимович. Таким образом, 41-летний швед станет наиболее возрастным капитаном в истории "дьяволов", который выйдет в стартовом составе команды.

Кроме того, Ибра выйдет на поле с первых минут в футболке "Милана" впервые за 419 дней.

В этом сезоне чемпионата Италии Златан принял участие в 3-х матчах, отыграв 68 минут.