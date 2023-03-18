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Ибра станет наиболее возрастным капитаном Милана, который выйдет в старте

Италия
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Златан выйдет с первых минут в футболке "россонери" впервые за 419 дней

Ибра станет наиболее возрастным капитаном Милана, который выйдет в старте

Twitter AC Milan

Новина українською

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Милан" сыграет на выезде против "Удинезе". Начало встречи – 21:45.

"Россонери" на эту игру в качестве капитана выведет Златан Ибрагимович. Таким образом, 41-летний швед станет наиболее возрастным капитаном в истории "дьяволов", который выйдет в стартовом составе команды.

Кроме того, Ибра выйдет на поле с первых минут в футболке "Милана" впервые за 419 дней.

В этом сезоне чемпионата Италии Златан принял участие в 3-х матчах, отыграв 68 минут.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Удинезе (Удине)
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Источник:
Football Italia

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