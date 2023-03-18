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Ибрагимович - наиболее возрастной автор гола в истории Серии А
Златан вывел "дьяволов" на матч в качестве капитана
Twitter AC Milan
В рамках 27-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде проигрывает "Удинезе".
Забитым мячом в составе "россонери" отличился Златан Ибрагимович - швед поразил ворота "зебр" на 4-й компенсированной минуте до первого тайма.
Таким образом, 41-летний нападающий стал наиболее возрастным автором гола в Серии А (41 год и 166 дней). Ибра побил рекорд экс-футболиста "Милана" Алессандро Костакурты - итальянец забил в возрасте 41 года и 25 дней.
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Источник:Opta
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