Ибрагимович - наиболее возрастной автор гола в истории Серии А

В рамках 27-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде проигрывает "Удинезе".

Забитым мячом в составе "россонери" отличился Златан Ибрагимович - швед поразил ворота "зебр" на 4-й компенсированной минуте до первого тайма.

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Таким образом, 41-летний нападающий стал наиболее возрастным автором гола в Серии А (41 год и 166 дней). Ибра побил рекорд экс-футболиста "Милана" Алессандро Костакурты - итальянец забил в возрасте 41 года и 25 дней.