Серия А. Удинезе - Милан 3:1. Призраки января

Серия А. 27-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Милан" 3:1

Голы: Перейра 9, Бету 45+6, Эхизибе 70 - Ибрагимович 45+4 (пен.)

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бекао, Бийол, Эхизибе (Эбоселе 88), Уолас, Самарджич (Ловрич 73), Перейра (Арслан 81), Удоджи (Зеегелаар 89), Саксесс (Товен 74), Бету

"Милан": Маньян, Калулу, Тиав, Томори (Калабрия 76), Салемакерс (Ребич 64), Беннасер (Крунич 64), Тонали, Балло-Туре, Диас (Де Кетеларе 76), Леау, Ибрагимович (Ориги 76)

Предупреждения: Н. Перес 27, Уолас 68, Эбоселе 90, Бекао 90+2 - Калулу 61, Тонали 90+1

Главный арбитр: Даниэле Довери

Тех, кто пристально следит за "Миланом", успешная серия в феврале с четырьмя победами без пропущенных не обманула. Не обманул и выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов впервые за 11 лет за счет не менее кризисного "Тоттенхэма". Катастрофичный январь по-прежнему помнят больше. "Россонери" переживают тяжелый сезон со множеством проблем. Их запас прочности крайне низок. Потому любая неудача не удивляет.

В марте в четырех матчах они так и остались без побед. Причем "Фиорентине" и "Удинезе" проиграли в одни ворота. В гостях в целом в последних шести матчах лиги у них четыре поражения и лишь одна победа. Без поддержки болельщиков чемпион выглядит растерянным, разобранным, не понимающим, что делать. "Удинезе" сам не блистает, дома не побеждал в восьми матчах лиги подряд. С сентября, с 3:1 над "Интером". Миланский круг замкнулся.

Фриуланцы начали своим характерным высоким прессингом, давлением на высокой скорости. Под таким миланцы развалились быстро. Пас Беннасера Самарджич перехватил, прошел с фланга в центр, легко отдал мимо растерянного Томори, у Перейры удар низом получился слабый, но точный. И до окончания первой четверти матча из шока пропустившие так и не вышли. Они лишь отбивались и выглядели откровенным аутсайдером.

Лишь во второй четверти матча "Милан" начал давить. Давил он и в третьей. В этих отрезках реально старался. Но совершенно без мысли, без плана, без порядка. Сумбурно, навалой, как попало. Отличался лишь Леау. Дважды он закручивал слева, один из ударов Сильвестри отбил с большим трудом. Также с длинного паса попал в руку Биойлу. С рикошетом от колена, но далеко отставленную. ВАР позвал Даниэле Довери, и тот поставил пенальти.

Здесь началась настоящая драма. Златан Ибрагимович, впервые с января 2022-го года вышедший в стартовом составе (из-за дисквалификации Жиру), пробил слабо для Сильвестри. Но чуть ли не через минуту Довери получил сигнал о вбегании игроков хозяев в штрафную. Ибра уже пробил мощно под перекладину и в 41 год и 166 дней стал самым возрастным автором гола в истории Серии А. Но вскоре Саксесс прорвался слева и Бету легко замкнул.

Во втором тайме было гораздо больше бодания, чем футбола. "Милан" поначалу старался, но создал лишь навес, который Балло-Туре в упор в жесткой борьбе с вратарем замкнул неточно. А в середине тайма ослабил хватку и пропустил. Игроки "Удинезе" устроили прогулку с перепасовками в штрафной соперника, и латераль Эхизибе замкнул пас Удоджи с метра. После чего гости опустили руки.

В 16-ти предыдущих очных матчах "Милана" и "Удинезе" лишь однажды кто-то победил с разницей более одного мяча. "Милан" в августе 2022-го. 4:2. В марте "зебретте" взяли реванш. Это всего лишь третья их победа в 20-ти последних матчах во всех турнирах против всех, но вторая подряд. Они борются за седьмое место. А "дьяволы" по итогам тура могут потерять четвертое. И, что еще хуже для них, не выглядят достойными его.