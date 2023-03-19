Интер - Ювентус: где и когда смотреть матч Чемпионата Италии

Если бы Ювентус не наказали снятием очков, он бы сейчас был на втором месте и опережал Интер на три балла. Но реальность такова, что туринцам приходится бороться за попадание в зону еврокубков, тогда как миланцы будут отбиваться от посягательств римлян на серебро (только чудо может помешать Наполи взять чемпионство).

Понятно, что матч важен для обеих команд в контексте турнирных перспектив. Но в первую очередь – это Дерби Италии, и в каком бы положении ни были соперники, упорная борьба гарантирована.

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Кто в итоге будет сильнее в этот раз (в первом круге победили туринцы 2:0), смотрите в воскресенье, 19 марта. Начало матча Интер – Ювентус в 21:45.

В Украине легально смотреть онлайн матч в интернете можно с помощью OTT-платформы MEGOGO на канале Футбол 2.

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В других странах матч Интер – Ювентус покажут: