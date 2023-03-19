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Интер - Ювентус: где и когда смотреть матч Чемпионата Италии

Италия
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Где покажут в прямом эфире матч Интер - Ювентус, итальянская Серия А, 19 марта 2023

Интер - Ювентус: где и когда смотреть матч Чемпионата Италии

фото - Getty Images

Новина українською

Если бы Ювентус не наказали снятием очков, он бы сейчас был на втором месте и опережал Интер на три балла. Но реальность такова, что туринцам приходится бороться за попадание в зону еврокубков, тогда как миланцы будут отбиваться от посягательств римлян на серебро (только чудо может помешать Наполи взять чемпионство).

Понятно, что матч важен для обеих команд в контексте турнирных перспектив. Но в первую очередь – это Дерби Италии, и в каком бы положении ни были соперники, упорная борьба гарантирована.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Кто в итоге будет сильнее в этот раз (в первом круге победили туринцы 2:0), смотрите в воскресенье, 19 марта. Начало матча Интер – Ювентус в 21:45.

В Украине легально смотреть онлайн матч в интернете можно с помощью OTT-платформы MEGOGO на канале Футбол 2.

Трансляция матча
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Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом можно следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Интер – Ювентс онлайн >>>

В других странах матч Интер – Ювентус покажут:

  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Free, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT
  • Германия - DAZN
  • Ирландия - BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com
  • Израиль – ONE2
  • Италия - 214 DAZN Zona, DAZN, SKY Go Italia
  • Польша - Eleven Sports 2 Poland
  • Португалия - Sport TV Multiscreen, Sport TV5
  • Испания - Movistar Liga de Campeones, Movistar+
  • Великобритания - BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport Ultimate
  • США - Paramount+
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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) смотреть онлайн
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