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Интер - Ювентус: где и когда смотреть матч Чемпионата Италии
Где покажут в прямом эфире матч Интер - Ювентус, итальянская Серия А, 19 марта 2023
фото - Getty Images
Если бы Ювентус не наказали снятием очков, он бы сейчас был на втором месте и опережал Интер на три балла. Но реальность такова, что туринцам приходится бороться за попадание в зону еврокубков, тогда как миланцы будут отбиваться от посягательств римлян на серебро (только чудо может помешать Наполи взять чемпионство).
Понятно, что матч важен для обеих команд в контексте турнирных перспектив. Но в первую очередь – это Дерби Италии, и в каком бы положении ни были соперники, упорная борьба гарантирована.
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Кто в итоге будет сильнее в этот раз (в первом круге победили туринцы 2:0), смотрите в воскресенье, 19 марта. Начало матча Интер – Ювентус в 21:45.
В Украине легально смотреть онлайн матч в интернете можно с помощью OTT-платформы MEGOGO на канале Футбол 2.
Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом можно следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Интер – Ювентс онлайн >>>
В других странах матч Интер – Ювентус покажут:
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - Free, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT
- Германия - DAZN
- Ирландия - BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com
- Израиль – ONE2
- Италия - 214 DAZN Zona, DAZN, SKY Go Italia
- Польша - Eleven Sports 2 Poland
- Португалия - Sport TV Multiscreen, Sport TV5
- Испания - Movistar Liga de Campeones, Movistar+
- Великобритания - BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport Ultimate
- США - Paramount+
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