Затишье во время бури. Интер и Ювентус против всего мира

"Ювентус" и "Интер" остаются клубами с наибольшими доходами, наибольшими бюджетами Италии. С приличным отрывом. Остаются лучшими составами Серии А по именам. Тем не менее, проигрывают Скудетто уже второй сезон подряд. Причём скупым "Милану" и "Наполи", считающим каждый евро. Более того, ныне рискуют проиграть место в Топ-4 даже ещё более бедным Римским клубам. И все - исключительно по своей вине.

Цифры не играют

Коммерческий доход "Ювентуса" в сезоне 2021/22 составил 200 миллионов евро, "Интера" - 126, "Милана" - 104, "Ромы" - 53, "Наполи" - 51. Зарплаты игроков брутто - 337, 248, 170, 169, 155 соответственно. Общий доход - 401, 308, 264 у трех грандов. "Нерадзурри" достигли и рекордного годового бюджета в своей истории - 439 миллионов. Но в то же время тенденции не в их пользу. Их доходы уменьшаются, расходы растут.

"Интер" сумел сократить годовой убыток с 250-ти до 137-ми и радовался как ребёнок. Но сделал это лишь благодаря продаже Ромелу Лукаку за 115 и Ашрафа Хакими за 60.

Убыток же "Ювентуса" за последние два сезона составил почти 500 миллионов. За последние три года его акционерам пришлось влить в клуб 700 миллионов, иначе последовало бы банкротство.

Долг "Интера" - наибольший в лиге с 350-ю миллионами. "Ювентус" сумел сократить свой с 389-ти до 153-ех. Как оказалось - различными финансовыми махинациями. Долг "Милана"? 28 миллионов. "Наполи"? - 56. "Интеру" уже готовы понизить кредитный рейтинг. То есть ему гораздо тяжелее будет найти кредиты. Он уже должен возвратить 275 миллионов в 2024-ом году, иначе будет вынужден отдать клуб кредитору.

В нынешнем сезоне "Интер" не получил ни цента из положенных 25-ти миллионов от своего нового главного спонсора на фронте футболок. Нет денег. Уже ищут нового. Ищут новых инвесторов, пытаются продать часть акций клуба или же даже весь клуб. Летом говорят о продаже двух звёзд команды. Выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов может разве что спасти от продажи одной, да и то не факт.

Можно даже заметить, насколько "Интер" завидует "Милану", снизившему убыток за два года со 190-та миллионов до 60-ти без каких-либо больших продаж. Suning готов продать "Интер", но хочет получить за него 1.2 миллиарда евро - как минимум столько, за сколько продали "Милан" летом. Хочет получить нового главного спонсора на футболки за не менее 30-ти миллионов евро в год. Почему? Столько получает "Милан".

Более того, президента "змей" Стивена Чжана ожидает суд а апреле. По махинациям, не связанным с клубом, но на сумму 300 миллионов евро. Его кредиторы уже потребовали составить опись всех активов бизнесмена, в том числе клуба. Он может даже сесть в тюрьму. Ожидает суд и "Ювентус". 27-го марта. Там также возможна тюрьма для уже бывших боссов клуба. А рассмотрение апелляции о снятии 15-ти очков состоится 19-го апреля.

Журналист Фабио Равеццани заявляет: "Чжан привык жить с абсурдными долгами. Это так и с его компаниями в Китае, и с "Интером". Эта философия не может длиться вечно. Когда-то он потеряет какие-то компании".

То есть судьба команд и клубов решается не на футбольном поле.

Четвертьфинал Лиги Чемпионов как передышка

В такой ситуации неудивительны их проблемы на поле. Позорное выступление "Ювентуса" в Лиге Чемпионов с тремя очками в шести матчах. Ужасающая нестабильность "Интера", в частности, восемь поражений в 26-ти первых турах сезона во второй раз за 24 года. При том, что состав "нерадзурри" считается явно лучшим в лиге.

Фабио Капелло и Арриго Сакки, например, постоянно повторяют это. Сакки заявляет, что "Интер" обладает отличным индивидуальным качеством, но у него нет игровых идей. "Он просто живет от матча к матчу. Физический и технический уровень состава высочайший в лиге, но он не контролирует игру, слишком часто ожидает соперника."

Легенда клуба Джузеппе Бергоми считает, что команде не хватает игрока, способного создать дриблинг, мыслить нестандартно. То есть летом выбирали между Ромелу Лукаку и Пауло Дибалой и выбрали неправильно. Также Бергоми отмечает, что при постоянных уходах звезд невозможно чувствовать себя стабильно и играть как следует. Каждый игрок постоянно думает, что он следующий летом, и это вносит дисбаланс и нервозность в команду.

Летом 2022-го команда потеряла лишь Ивана Перишича, а взяла бесплатно Андре Онану, Франческо Ачерби, Генриха Мхитаряна. Все они стали игроками стартового состава. В запасе теперь сидят Ханданович, Де Фрай, Брозович, Джеко/Лукаку, Корреа, Гозенс, Дармиан/Думфриз. Вот та скамейка, которая по учебнику нужна для победы на длинной дистанции. Но победы нет.

А этим летом уйдет Шкриньяр, возможно, и Джеко, Де Фрай, Лукаку и Брозович. Судя по их игре, они и думают о лете.

При этом Симоне Индзаги считает свои два сезона в клубе с Кубком и двумя Суперкубками Италии, 1/8 и 1/4 финала Лиги Чемпионов впервые за 11-12 лет почти идеальными. Говорит, что в предыдущем до Скудетто не хватило совсем чуть-чуть (двух очков), а в нынешнем великолепный "Наполи" искривляет угол зрения многих.

Индзаги заслуживает похвалы за Кубки. В целом в истории итальянского футбола по ним он уступает лишь Массимилиано Аллегри (6:7). При том, что тренирует лишь седьмой год. И за Лигу Чемпионов. Но на Серию А ему постоянно не хватает воздуха. Как не хватало и его "Лацио". Постоянно лихорадит.

То он ужасен против грандов, то ужасен в гостях. То пропускает в добавленное время, то не реализует пенальти в начале матча, затем реализует в концовке, но тут же привозит пенальти и проигрывает. Причём против аутсайдеров. "Pazza Inter", сумасшедший, как его называют десятки лет, Антонио Конте сумел временно спрятать, но Индзаги быстро вернул.

Болельщики уже не доверяют ему. Постоянно критикуют за пассивную игру в гостях, за неудачные замены, за отсутствие Плана Б и зацикленность на тактической схеме 3-5-2. Не очень доверяет и клуб. Устраивать специальные беседы с ним и игроками после гостевых поражений уже чуть ли не стало традицией для руководства.

Потому Симоне даже после выхода в 1/4 финала ЛЧ не праздновал, а критиковал всех. Он даже заявил, что Скудетто с Конте стоило клубу финансовой дыры и что в конце сезона он расскажет обо всем. "Я не ищу мести, но я буду говорить, потому что должен сделать это для моей семьи и для самого себя". Что-то там очень неприятное.

Получается, что этот выход не стал вехой, праздником, а лишь принёс передышку тренеру и клубу. Возможно, очень короткую передышку. Короткое затишье во время бури.

Аллегри как защитник клуба

Экономическая безответственность "Ювентуса" заметна уже давно. Его суды - тема для отдельной статьи. О безответственных импульсивных тратах бывшего спортивного директора Фабио Паратичи (на уровне "встал не с той ноги и потратил") в конфиденциальных беседах говорил его преемник Федерико Керубини.

Но что сделал сам преемник? Выложил восемь миллионов зарплаты вечно травмированному Полю Погба, которого уже и исключали за нарушение дисциплины. В панике из-за боязни не выйти в Лигу Чемпионов выплатил в январе 2022-го 80 миллионов за Душана Влаховича. Эти деньги серб и близко не отрабатывает. При этом оставил оборону с Данило, Де Шильо, Сандро, Ругани, оставил команду почти без вингеров.

Даже, как заявляет Аллегри, в команде нет игроков для позиционной атаки, кроме Анхеля Ди Марии. Все контратакующие. А такую легче остановить и переигрывать.

Аллегри сейчас уважают. Новое руководство "Ювентуса" составлено из бухгалтеров, экономистов и адвокатов. По сути, Макс остался единственным футбольным Топ-профессионалом в клубе. И он несёт эту тяжёлую ношу с умом и страстью. Вначале настраивал команду просто выиграть следующий матч, карабкаться вверх и смотреть лишь на седьмое место, теперь, после удачной серии, призывает удержать второе до апелляции 19-го апреля.

Команда даже начала вдруг забивать, а не только выковыривать унылые 1:0. Трижды "Аталанте", трижды - "Нанту", четырежды - "Торино" и "Сампдории". В целом выиграла девять из последних 11-ти матчей во всех турнирах. Проиграв лишь "Роме", когда трижды попала в стойки ворот.

Макс не даёт расслабляться. Сохраняет баланс, то есть успокаивает и подстегивает, когда нужно. После 3:0 в Нанте и 2:0 в Фрайбурге в Лиге Европы критиковал команду за проблемы в работе с мячом, с контролем над ним и игрой, за снижение интенсивности, концентрации и точности передач при ведении в счёте. Но и поддерживает. Матч в Риме оценил положительно, заявляя, что результат не отменяет всей хорошей проделанной работы.

Он вовсе не тих. Огрызается на прессу, особенно за те же вопросы об оборонительной игре. Призывая её пересмотреть статистику его первой каденции и увидеть, что "Юве" был среди лидеров по голам, ударам по воротам, владению мячом. Даже поссорился с болельщиком своей команды во время матча. Одновременно призывает игроков быть спокойными, взвешенными, сохранять самообладание, даже когда кажется, что "весь мир против нас".

Его тактика осадного менталитета работает. И в нём видят защитника клуба. Хотя ещё осенью и даже в январе после 1:5 в Неаполе видели могильщика клуба, не могли видеть тошнотворную игру его команды. Не верили в него, призывали уйти, вынуждали уходить со стадиона под полицейским эскортом. Считали динозавром, которому не место в современном футболе.

Перед сегодняшним Дерби Италии зашёл острый разговор о текущем втором месте в лиге. Индзаги заявил, что это место его, поскольку таблица так говорит. Аллегри - что его, поскольку на футбольном поле его команда набрала больше очков. Значит, для них сегодня важно доказать заслуженность второго места. Это не борьба за Скудетто, но в нынешнем состоянии временного затишья во время бурь в клубах она выглядит не менее острой.

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