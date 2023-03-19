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Интер - Ювентус: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз

Италия
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Сражению на "Джузеппе Меацца" посвящается

Интер - Ювентус: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз

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Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 марта, в Милане пройдет Дерби Италии – местный "Интер" в рамках 27-го тура Серии А на своем стадионе будет принимать туринский "Ювентус".

Перед этим принципиальным поединком мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте 20 футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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