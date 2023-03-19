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Серия А. Сампдория начинает погоню? Побеждает Верону и приближается к ней

Италия
(1 голосов)

Четыре очка до нее, девять - до Специи

Серия А. Сампдория начинает погоню? Побеждает Верону и приближается к ней

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 27-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Эллас Верона" 3:1

Голы: Габбьядини 24, 35, Дзаноли 90+8 - Фараони 88

"Сампдория": Турк, Гюнтер, Нуйтинк, Амионе, Дзаноли, Винкс, Кюйзанс (Илхан 62), Ауджелло, Лерис (Мурильо 84), Джуричич (Мурру 72), Габбьядини (Хесе 85)

"Эллас Верона": Монтипо, Давидович, Маньяни (Велозу 46), Коппола, Фараони, Тамез, Дуда, Дойг (Лазанья 46), Брааф (Каллон 78), Лазович (Депаоли 68), Джурич (Гаич 38)

Предупреждения: Джуричич 32, Нуйтинк 83, Дзаноли 85 - Коппола 90+5, Дуда 90+5

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В статье: Серия А Сампдория (Генуя) Эллас Верона
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