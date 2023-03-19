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Лацио - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
(2 голосов)

Дерби Рима!

Лацио - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оба римских коллектива продолжают сражаться за зону Лиги чемпионов. На данный момент лучше дела обстоят у "Лацио", занимающего третью строчку в таблице. Коллектив Жозе Моуринью пятый, однако, отстает от четвертой лигочемпионской позиции на один балл. Поединок первого круга подарил только один результативный удар и был в пользу "Лацио". И это была единственная победа "орлов" в дерби за четыре крайних игры.

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Чемпионат Италии 27-й тур
19 марта. Начало в 19:00
"Лацио" - "Рома"
Трансляция – MEGOGO

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В статье: Лацио (Рим) Рома (Рим) смотреть онлайн
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