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Торино - Наполи 0:4. Чемпионский ход. Видео обзор матча

Италия
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Без проблем для неаполитанцев

Торино - Наполи 0:4. Чемпионский ход. Видео обзор матча

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В рамках 27-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде разгромил "Торино" со счетом 4:0. Подопечные Лучано Спаллетти забили по два гола в каждом из таймов. После этого тура неаполитанцы лидируют в турнирной таблице Серии А, опережая второй "Интер" на 21 очко (у "нерадзурры" есть матч в запасе). В свою очередь, туринцы расположились на 11-й позиции.

Серия А. 27-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Наполи" 0:4

Голы: Осимхен 9, 51, Кварацхелия 35 (пен.), Ндомбеле 68

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В статье: Наполи (Неаполь) Торино (Турин)
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