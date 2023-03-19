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Торино - Наполи 0:4. Чемпионский ход. Видео обзор матча
Без проблем для неаполитанцев
Twitter Official SSC Napoli
В рамках 27-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде разгромил "Торино" со счетом 4:0. Подопечные Лучано Спаллетти забили по два гола в каждом из таймов. После этого тура неаполитанцы лидируют в турнирной таблице Серии А, опережая второй "Интер" на 21 очко (у "нерадзурры" есть матч в запасе). В свою очередь, туринцы расположились на 11-й позиции.
Серия А. 27-й тур
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
Голы: Осимхен 9, 51, Кварацхелия 35 (пен.), Ндомбеле 68
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