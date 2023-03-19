Серия А. Лацио - Рома 1:0. Ибаньес вновь отдает победу в дерби сопернику

Серия А. 27-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома" 1:0

Гол: Дзакканьи 65

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Катальди, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро (Башич 89), Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Канчелльери 81)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски, Вейналдум (Матич 67), Кристанте, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини (Сольбаккен 84), Дибала (Льоренте 46, Эль-Шаарави 78), Белотти (Абрахам 67)

Предупреждения: Луис Альберто 25, А. Романьоли 59, Канчелльери 89, Башич 90+1 - Ибаньес 8, Кристанте 71, Манчини 80

Удаление: Ибаньес 32 (вторая желтая)

После финального свистка удалены Марушич и Кристанте

Главный арбитр: Давиде Масса

Римское дерби на этот раз было большим, чем "отдельный сезон". Ведь команды не просто борются за честь, за компенсацию за не слишком удачный сезон, как обычно. А за те же высокие места. За Топ-4. И в этой борьбе все очень плотно, что увеличивает значимость каждого Топ-матча. Сегодня обе это отлично понимали. Тренеры не давали интервью, Маурицио Сарри запер "Лацио" на базе и увеличил интенсивность тренировок. Возможно, это помогло.

Игра вышла ожидаемой. С постоянными стыками, единоборствами, ссорами, фолами. С пятью красными карточками. С высокими скоростями, огромным желанием, но и огромной осторожностью и острым недостатком ударов по воротам. В первом тайме ударов было всего девять. По владению мячом его более чем уверенно выиграл "Лацио" (63:37), и это также ожидалось. Уже хотя бы прогресс "Ромы" по сравнению с матчем против "Реал Сосьедад", где было 74:26.

По большому счету, это владение не сыграло никакой роли до перерыва. Поскольку в атаке "Лацио" выглядел не лучше. Так же плохо. Дальний удар Вейналдума (чуть неточно). Удар головой Белотти в Проведеля. А удар Дзакканьи после смещения Патрисиу взял четко. Да и удаление пришло во время владения "волков". Милинкович-Савич перехватил и был сбит в центре поля Ибаньесом. Тем самым Ибаньесом, который привез победный гол "Лацио" в первом круге.

До окончания тайма "Лацио" даже в численном большинстве играл осторожно. Давить начал лишь с началом второго, да и тогда без риска. Разве что Луис Альберто опасно пробивал издали. Патрисиу был внимателен. Также во время удара Педро, от которого уже спас. Тем не менее, гол "орлы" нашли. Луис Альберто отдал вразрез на левом фланге, защитник "Ромы" задел, но мяч все равно попал к Дзакканьи. А тот бильярдным ударом положил в дальний угол.

После пропущенного "Рома" начала выбегать в атаку, рисковать. Темп еще больше возрос, ярость усилилась, на поле и на трибунах. Сразу же удалось сравнять счет. Манчини замкнул головой заброс со штрафного, Проведель вытащил, но на добивании в итоге затолкали. Однако один из толкавших пребывал в офсайде. Далее Спинаццола нанес неожиданный удар по дуге издали - Проведель отбил.

Можно было покритиковать "Лацио" за нежелание или неспособность удерживать инициативу в своих руках, за слишком нервную концовку. Тем не менее, в итоге он своего добился.

"Рома" выиграла лишь один из девяти последних гостевых матчей во всех турнирах. Да, этот гостевой состоялся на "Олимпико", но ведь болельщики были не ее. Во втором матче лиги подряд получила красную карточку, во втором дерби подряд Ибаньес сделал огромный подарок сопернику. С таким набором неудивительно, что проиграла два дерби в сезоне в лиге впервые за 11 лет. Неудивительно, что застряла на пятом месте. "Лацио" уже на расстоянии пяти очков.

Ну а сами "лациале" уже не впервые продемонстрировали твердость, жесткость, собранность в больших матчах. Как в победном в Неаполе в начале месяца, когда также добыли 1:0. Они не решили, что победа уже в кармане после удаления, а медленно раскатали. И вновь не пропустили. Уже 16-й "сухой" матч в сезоне в лиге!!! Пятый подряд. С такой обороной выход в Лигу Чемпионов более чем реален.