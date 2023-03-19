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Интер - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Большое дерби команд, которые в этом сезоне не ведут борьбу за титул

Интер - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" в последнее время не показывает стабильности: команда Симоне Индзаги выиграла всего один из трех последних матчей в чемпионате Италии. Дела "Ювентуса" не намного лучше: "зебры" хоть и одержали четыре победы в пяти крайних играх, однако были оштрафованы на 15 очков и находятся вне зоны еврокубков. Победа нужна обеим коллективам. Кто лучше готов?

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Чемпионат Италии 27-й тур
19 марта. Начало в 21:45
"Интер" – "Ювентус"
Трансляция – MEGOGO

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) смотреть онлайн
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