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Интер - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Большое дерби команд, которые в этом сезоне не ведут борьбу за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" в последнее время не показывает стабильности: команда Симоне Индзаги выиграла всего один из трех последних матчей в чемпионате Италии. Дела "Ювентуса" не намного лучше: "зебры" хоть и одержали четыре победы в пяти крайних играх, однако были оштрафованы на 15 очков и находятся вне зоны еврокубков. Победа нужна обеим коллективам. Кто лучше готов?
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Чемпионат Италии 27-й тур
19 марта. Начало в 21:45
"Интер" – "Ювентус"
Трансляция – MEGOGO
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