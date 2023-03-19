Спаллетти - о победе над Торино: Вся команда хочет доказывать, что из себя представляют игроки в футболке Наполи

"Наполи" продолжает активно идти к чемпионскому титулу Серии А сезона 2022/23. О очередном матче национального первенства подопечные Спаллетти обыграли "Торино" со счетом 4:0.

Главный тренер неаполитанцев подвел итоги данной игры, рассказав, за счет чего его команде удается побеждать.

"Завершения Осимхена и его лидерство в бомбардирской гонке подчеркивают те замечательные качества, которыми он обладает. Вся команда хочет доказывать, что из себя представляют игроки в футболке "Наполи". Есть такая неаполитанская поговорка: "Те, кто голоден, не спят", и игроки как нельзя кстати ей соответствуют.

Во втором мяче особенно выделяются пас пяткой Кварацхелии, прострел Оливеры и решающий удар Осимхена. Дело в том, что игра "Наполи" не строится на выступлении только двух футболистов — Квары и Осимхена. Наша игра зависит от каждого. Посмотрите, как проявил себя Ди Лоренцо. На мой взгляд, он провёл стратосферный по уровню матч", — приводит слова Спаллетти журналист Альфредо Педулла