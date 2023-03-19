Серия А. Интер - Ювентус 0:1. Победа с двух рук?

Серия А. 27-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус" 0:1

Гол: Костич 23

"Интер": Онана, Дармиан (Корреа 79), Де Фрай, Ачерби, Думфриз (Белланова 83), Барелла (Мхитарян 63), Чалханоглу, Брозович, Димарко (Д'Амброзио 63), Лукаку (Джеко 79), Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Де Шильо (Куадрадо 75), Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Суле (Кьеза 66, Паредес 83), Влахович

Предупреждения: Барелла 30, Д'Амброзио 90+6, Брозович 90+7 - Гатти 31, Рабио 71, Данило 88, Паредес 90+1

Д'Амброзио и Паредес удалены после финального свистка

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Имя Дерби Италии говорит само за себя. А на этот раз оно еще и было особенно острым. Даже при том, что команды не борются за Скудетто и вроде бы даже не рядом. Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри устроили пикировку на тему, кто же из них на самом деле на втором месте в лиге. Один смотрел на турнирную таблицу, другой - на очки, взятые на поле. Капитан "Ювентуса" Данило подливал масла в огонь. Отчетный матч должен был прояснить ситуацию.

В принципе, можно сказать, что "Юве" выиграл его тактически. Хотя и разгромно уступил по ударам по воротам (7:18), по владению мячом (31:69). Он выполнял до боли знакомый план Аллегри. Глубокая оборона и контратаки. Причем несправедливо говорить, что отскочил. Оборонялся уверенно, контратаковал очень интересно. Строил атаки лучше соперника. Ничья, возможно, была бы справедливее, но и гостевую победу можно объяснить.

Объяснить ее можно и скандальным решением арбитра. Вторую неделю подряд Адриен Рабио забивает гол с сильным подозрением на игру рукой. Стопроцентно не скажешь, но, похоже, сегодня мяч скользнул по руке, выставленной немного вперед. Далее он еще и срикошетил в руку Влаховичу. Вот та была прижата к телу и не двигалась, то есть ее можно было проигнорировать. А ВАР и вовсе смотрел третий эпизод, с тем же Влаховичем. Где руки точно не было.

В остальном же "Ювентус" начал активно, неплохим давлением. Затем отошел в оборону и устраивал контратаки. В одной из них Костич получил мяч слева от Рабио и пробил низом в дальний угол. Онана даже не шелохнулся. В нескольких других, не менее опасных, подводил последний пас либо удар. Хотя еще до гола момент у "Интера" был. Лукаку прикрыл, забросил на Бареллу, а тот пробил слета. Щенсны спас. Также Войцех отбил мощный удар Николо издали.

Во втором тайме темп даже еще больше возрос, борьба стала еще более яростной. Хотя и здесь "Ювентус" выглядел интереснее. Онана кончиками пальцев вытащил удар Кьезы в очередной контратаке. А игроки "Интера" с хороших позиций пробивали неточно.

"Ювентус" побеждает "Интер" во второй раз в сезоне. Продолжает свой поход, свою хорошую форму. 18 очков в семи последних турах лиги - и уже четвертое место всего в шести. А с 15-ю снятыми очками он бы был уверенно вторым. "Интер" же теряет второе место. И, что даже важнее - теряет домашнюю силу. В гостях он ужасен. Дома же выиграл 13 из 14-ти предыдущих матчей. Такое домашнее поражение может выбить из колеи.